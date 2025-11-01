În Cluj-Napoca și Brașov, prețurile apartamentelor s-au dublat, în timp ce în București locuințele sunt cu aproape 70% mai scumpe față de anii anteriori. Această evoluție rapidă a pieței imobiliare a fost alimentată de cererea ridicată, de oferta limitată și de creșterea costurilor de construcție, dar și de scumpirea creditelor ipotecare.

Un exemplu relevant este un apartament de trei camere, cu o suprafață de 69 de metri pătrați, situat în centrul Clujului, care se vinde cu 399.000 de euro. Proprietatea este complet utilată și mobilată, însă la același preț se pot cumpăra locuințe similare în capitale europene precum Madrid sau Berlin.

Potrivit unei analize recente a unei platforme imobiliare, în unele orașe prețurile s-au dublat în ultimii șase ani. La Cluj-Napoca, creșterea a fost de 93%, echivalentul unei majorări de 1.500 de euro pe metru pătrat. În prezent, un metru pătrat de locuință în acest oraș ajunge la 3.000 de euro.

„Vedem în orașele mari, în special în București, un număr foarte limitat de locuințe nou construite sau aflate în construcție datorită situației urbanistice, ceea ce permite totuși o creștere accelerată a prețului pentru locuințe noi în aceste zone centrale, în zonele bune”, a explicat Gabriel Blăniță, expert piață imobiliară.

În București, prețul mediu pe metru pătrat se ridică la 2.000 de euro, ceea ce reprezintă o creștere de 70%. Evoluții similare s-au înregistrat și în alte centre urbane importante, precum Constanța și Iași. În marile orașe, numărul locuințelor noi construite este tot mai redus, mai ales în zonele centrale, din cauza blocajelor urbanistice, ceea ce menține presiunea asupra prețurilor.

Deși prețurile locuințelor se apropie tot mai mult de cele din Europa de Vest, veniturile românilor rămân semnificativ mai mici. În august, salariul mediu net în România era de aproximativ 5.400 de lei, sumă care permite obținerea unui credit de cel mult 62.000 de euro, cu un avans de 15%. Cu acest buget, o persoană își poate permite cel mult o garsonieră, de preferat la periferia marilor orașe.

„Cei care au în acest moment salariu minim ar trebui să cumuleze veniturile cu un partener pentru a putea face o astfel de achiziție. Noi vedem clienți care fac eforturi sau încearcă să aducă tot felul de persoane lângă ei, codebitori care să-i ajute pentru a obține o sumă mult mai mare și să acopere acest diferență de preț”, a explicat Claudiu Trandafir, braker de credite.

Pentru achiziția unui apartament cu două camere, evaluat la circa 100.000 de euro, este nevoie de un salariu de peste 7.500 de lei pentru a se încadra în condițiile impuse de bănci. Persoanele care au salariul minim trebuie, de cele mai multe ori, să cumuleze veniturile cu un partener sau să apeleze la codebitori pentru a putea obține suma necesară.

Din vară, accesul la creditare s-a îngreunat și mai mult din cauza majorării TVA-ului pentru locuințe. Înainte de creșterea taxei, o persoană cu un salariu de 6.000 de lei putea cumpăra o locuință de puțin peste 100.000 de euro. După modificarea fiscală, același apartament s-a scumpit cu peste 10.000 de euro, iar venitul respectiv nu mai este suficient pentru aprobarea unui credit ipotecar.