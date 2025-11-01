Nerespectarea acestor distanțe poate provoca deteriorarea componentelor aparatelor și poate crea riscuri majore pentru locatari. Centrala termică aduce un plus de confort în locuință, însă montarea acesteia trebuie să respecte norme stricte stabilite de legislația și reglementările tehnice din România, aprobate de ANRE și ISCIR.

Aceste reglementări stabilesc condițiile pentru amplasarea și funcționarea în siguranță a aparatelor pe gaz, incluzând ventilația, poziționarea și distanțele minime față de alte surse de căldură.

În bucătăriile obișnuite, spațiul este adesea limitat, iar proprietarii trebuie să fie atenți la locul de montare al centralei. Centrala termică nu trebuie amplasată la mai puțin de 60 de centimetri față de aragaz. Această distanță previne deteriorarea echipamentului din cauza căldurii directe, aburilor și grăsimilor rezultate în timpul gătitului, factori care pot afecta siguranța și funcționarea centralei.

Pe lângă distanța laterală, este recomandat un spațiu liber de cel puțin 40 de centimetri în fața centralei. Acesta permite accesul facil al tehnicienilor pentru verificări, întreținere și eventuale reparații.

Orice lucrare care implică instalații de gaze trebuie efectuată exclusiv de firme sau persoane autorizate ANRE. Montajul pe cont propriu sau improvizațiile neautorizate reprezintă un risc major pentru siguranța locuinței și a vieților locatarilor.

Instalatorii autorizați respectă proiectul tehnic aprobat și verifică dacă încăperea asigură ventilația și evacuarea corespunzătoare a gazelor arse. Normele legale impun ventilarea permanentă a încăperii în care sunt instalate aparatele pe gaz.

În cazul locuințelor mici sau al centralelor amplasate într-o nișă, este obligatorie consultarea unui proiectant autorizat. Acesta poate verifica dacă spațiul respectă normele de siguranță și poate emite avizele necesare pentru montaj.

Reguli esențiale pentru funcționarea optimă a centralei:

Distanță minimă între centrală și aragaz: 60 cm;

Spațiu liber în fața centralei: minimum 40 cm;

Montajul: realizat doar de firme și personal autorizat de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE);

Ventilație: permanentă și conformă normelor legale.

Respectarea acestor reguli asigură funcționarea optimă a centralei termice și protejează locuința și locatarii împotriva riscurilor asociate cu instalațiile de gaz.