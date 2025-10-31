Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Irinel Scrioșteanu, a anunțat că acest tronson de aproximativ 5 kilometri ar putea fi deschis circulației în mai-iunie 2026, cu șase luni înainte de termenul oficial de finalizare.

Traseul complet al lotului 1 din A0 Nord, care are o lungime totală de 17,5 kilometri, se întinde între A1 și DN1, trecând prin localitățile Dragomirești-Vale, Buftea, Mogoșoaia și Corbeanca din județul Ilfov, dar și prin Joița și Săbăreni din județul Giurgiu. Lucrările, începute în martie 2025, sunt planificate să fie încheiate la sfârșitul anului 2026.

Pe șantier, mobilizarea este considerată excelentă. Asociația de constructori Impresa Pizzarotti, Retter Project Management are în prezent pe teren 722 de muncitori, 268 de utilaje și peste 300 de camioane care asigură transportul materialelor necesare. Segmentul dintre DN1 și DN1A este esențial pentru conectarea viitoare a autostrăzii A0 la A3, drumul de mare viteză care duce spre Ploiești.

„Evoluția șantierului 𝗟𝗼𝘁𝘂𝗹𝘂𝗶 𝟭 al 𝗔𝘂𝘁𝗼𝘀𝘁𝗿𝗮𝘇𝗶𝗶 𝗕𝘂𝗰𝘂𝗿𝗲𝘀𝘁𝗶𝘂𝗹𝘂𝗶 #𝗔𝟬 𝗡𝗼𝗿𝗱 este una bună iar lucrările, pe anumite sectoare, sunt in avans față de graficul contractat. Vă reamintesc că am demarat execuția lucrărilor în luna Martie a acestui an iar finalizarea acestora va fi la sfârșitul anului viitor. Vizăm, totuși, finalizarea unui prim tronson, intre DN1 și DN1A, înainte de termen cu aproximativ 6 luni (Mai-Iunie 2026). Pentru ritmul bun in santier mobilizarea este pe măsură-722 de muncitori și 268 de utilaje, la care se adaugă peste 300 de camioane pentru transportul materialelor”, a scris Irinel Scrioșteanu pe Facebook.

Potrivit Ministerului Transporturilor, finalizarea integrală a inelului de autostradă al Capitalei este estimată până la sfârșitul anului 2026. În afară de lotul 1 din A0 Nord, aflat în construcție, mai sunt încă două tronsoane în execuție.

Lotul 3 Nord, de 8,6 kilometri, între DN2 (Afumați) și DN3 (Cernica), este construit de compania China Civil Engineering. Ritmul lucrărilor este însă lent, iar autoritățile au anunțat în august că pasajul de legătură dintre A0 și DN3 nu va fi finalizat în 2025. Pentru a permite totuși utilizarea unei părți a autostrăzii, se analizează realizarea unui nod rutier provizoriu, similar cu cel de la DN2, care ar putea facilita deschiderea Lotului 4 înainte de terminarea completă a pasajului.

Lotul 4 Nord, cu o lungime de 4,47 kilometri, construit de asocierea condusă de UMB Spedition, face legătura între DN3 și A2. La 30 septembrie 2025, stadiul lucrărilor ajunsese la 87,2%, iar autoritățile sunt optimiste că tronsonul va fi finalizat până la sfârșitul anului. Cu toate acestea, deschiderea circulației va depinde de finalizarea simultană a nodului rutier provizoriu de la DN3.

Finalizarea Autostrăzii Bucureștiului A0 reprezintă una dintre cele mai importante etape în modernizarea infrastructurii rutiere din jurul Capitalei, proiectul urmând să contribuie semnificativ la fluidizarea traficului și la conectarea eficientă a principalelor drumuri naționale și autostrăzi din România.