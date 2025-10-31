Directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, a precizat că pe tronsonul de aproximativ 17 kilometri dintre Domnești Târg și Adjud, stadiul lucrărilor a depășit 90%, iar pe întregul lot 2 Domnești – Răcăciuni, progresul fizic a ajuns la peste 85%.

Lotul 2 al autostrăzii Focșani – Bacău (A7) are o lungime totală de 38,78 kilometri, iar valoarea contractului se ridică la 2,48 miliarde de lei, fără TVA. Finanțarea este asigurată prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), ceea ce permite derularea lucrărilor într-un ritm susținut și sub o monitorizare strictă a termenelor de execuție.

Lucrările sunt realizate de compania UMB Spedition, care concentrează în prezent activitatea în zona pasajului de la Domnești Târg. Aici se execută lucrări de hidroizolație, după finalizarea turnării plăcii de suprabetonare, în timp ce în zona podului peste râul Trotuș și a nodului rutier de la Adjud se continuă intervențiile pentru finalizarea elementelor structurale.

„Activitate intensă pe șantierul lotului 2 (Domnești Târg-Răcăciuni) al Autostrăzii Focșani – Bacău (A7)! Pe tronsonul de aproximativ 17 km dintre Domnești Târg și Adjud stadiul lucrărilor a depășit 90%. Constructorul român (UMB Spedition) lucrează acum în special: – în zona pasajului de la Domnești Târg, unde, se execută lucrări de hidroizolație, după ce a fost turnată placa de suprabetonare,

– la podul peste râul Trotuș,

– la nodul Adjud, Valoarea contractului pentru construcția acestui lot (38,78 km) este de 2,48 miliarde de lei (fără TVA), iar finanțarea esre asigurată prin PNRR”, a scris Cristian Pistol pe Facebook.

Dacă evoluția lucrărilor va fi menținută și condițiile meteorologice vor fi favorabile, circulația rutieră pe acest tronson va fi deschisă până la Adjud în cursul acestui an. Finalizarea acestui segment va permite circulația continuă pe autostradă de la București până la Adjud, utilizând tronsoanele A3 și A7.

Planurile CNAIR prevăd ca, în cursul anului viitor, după finalizarea celorlalte sectoare aflate în construcție pe A7, șoferii să poată circula neîntrerupt pe autostradă de la București până la Pașcani. Astfel, Autostrada Moldovei va deveni una dintre cele mai importante axe de transport rutier din România, conectând rapid Capitala cu regiunea Moldovei și facilitând fluxurile economice și logistice din întreaga zonă.