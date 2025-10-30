Podul Prieteniei Giurgiu–Ruse va fi închis complet pe ambele sensuri de circulație marți, 4 noiembrie, din cauza unor lucrări de renovare programate de autoritățile bulgare.

Potrivit Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), partea bulgară a transmis o notificare oficială privind restricțiile de trafic ce vor fi impuse în intervalul lucrărilor.

Astfel, circulația rutieră va fi oprită complet pentru toate categoriile de vehicule marți, între orele 09:00 și 21:00.

Ulterior, între 4 noiembrie, ora 21:00, și 5 noiembrie, ora 09:00, traficul va fi reluat parțial, fiind permis doar autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată sub 3,5 tone și celor destinate transportului de pasageri.

Autoritățile de frontieră au transmis un apel către conducătorii auto și firmele de transport să își planifice călătoriile din timp pentru a evita blocajele și întârzierile majore la trecerea Dunării.

În acest sens, se recomandă utilizarea rutelor alternative prin punctele de frontieră Calafat și Bechet (județul Dolj), Zimnicea și Turnu Măgurele (Teleorman), Călărași, dar și prin punctele din județul Constanța – Vama Veche, Ostrov, Negru Vodă, Lipnița și Dobromir.

CNAIR a precizat că informații suplimentare privind starea drumurilor naționale și a autostrăzilor pot fi obținute la numărul de telefon 021/9360, pe site-ul www.cnadnr.ro, în secțiunea „Situația Drumurilor Naționale”, sau pe pagina oficială de Facebook a instituției.

În urmă cu o săptămână, vicepremierul și ministrul bulgar al Transporturilor, Grozdan Karadjov, a criticat România pentru lipsa unui plan concret privind extinderea infrastructurii peste Dunăre.

Aflat într-o vizită la Ruse, oficialul a susținut că țara noastră ar menține „obstacole sistematice” în calea dezvoltării noilor poduri, în pofida eforturilor Bulgariei și ale Comisiei Europene.

Karadjov a afirmat că Bucureștiul ar fi reticent să semneze acordurile necesare pentru construirea unor noi legături rutiere, precizând că problema nu ține de finanțare, ci doar de asumarea formală a cooperării.

„Lucrăm de cinci luni la foaia de parcurs pentru coridoarele nord-sud. Este clar că România vrea să lase un singur punct – Ruse – Giurgiu. Ei nici măcar nu sunt pregătiți să semneze un acord pentru poduri noi. Nu este vorba despre bani sau construcții, ci pur și simplu despre un consimțământ pe hârtie”, a afirmat ministrul bulgar al Transporturilor.

Tot el a adăugat că proiectul pentru un al treilea pod lângă Ruse trenează de ani buni, iar linia de feribot Ruse–Giurgiu ar putea prelua până la un sfert din traficul rutier actual, însă cooperarea dintre cele două state este în continuare insuficientă.