Autoritățile de frontieră bulgare au informat Poliția de Frontieră Giurgiu că, în data de 4 noiembrie, circulația pe Podul Prieteniei Giurgiu–Ruse va fi suspendată temporar pentru lucrări de construcție și montaj, programate între 4 noiembrie, ora 09:00, și 5 noiembrie, ora 09:00.

În acest interval, se vor aplica următoarele restricții:

între 4 noiembrie, ora 09:00, și 4 noiembrie, ora 21:00, circulația va fi complet închisă pentru toate tipurile de autovehicule;

între 4 noiembrie, ora 21:00, și 5 noiembrie, ora 09:00, pe pod vor putea circula doar autovehiculele cu masa maximă admisă de până la 3,5 tone și cele care efectuează transport de persoane;

începând cu 5 noiembrie, ora 09:00, circulația va fi reluată pentru toate categoriile de vehicule.

Măsura este necesară pentru a preveni vibrațiile în timpul procesului de betonare și stabilizare a panourilor portante.

Pentru a evita blocajele și întârzierile, șoferii și companiile de transport sunt sfătuiți să își planifice traseele luând în considerare următoarele rute alternative:

Dolj: Calafat, Bechet

Teleorman: Zimnicea, Turnu Măgurele

Călărași: Călărași

Constanța: Vama Veche, Ostrov, Negru Vodă, Lipnița, Dobromir

Directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, a declarat că firma Altimente S.A. va implementa noul sistem electronic de colectare a taxei de trecere. Contractul, în valoare de 844.500 lei fără TVA, va fi finalizat în termen de șase luni de la semnare.

Pistol a menționat că sistemul va funcționa pe sensul de ieșire din România către Bulgaria și că proiectul este finanțat din veniturile proprii ale companiei.

Pe malul românesc al Dunării vor fi amenajate două benzi dedicate, echipate cu bariere de mare viteză, care vor permite trecerea automată a vehiculelor după verificarea plății efectuate online.