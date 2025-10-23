Directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, a anunțat că firma Altimente S.A. va implementa noul sistem de colectare electronică a taxei de trecere. Contractul are o valoare de 844.500 lei, fără TVA, și trebuie finalizat în termen de șase luni de la semnare.

Pistol a precizat că sistemul va funcționa pe sensul de ieșire din România către Bulgaria și că proiectul este finanțat din veniturile proprii ale companiei.

Pe malul românesc al Dunării vor fi amenajate două artere dedicate, echipate cu bariere de mare viteză care vor permite trecerea automată a vehiculelor după identificarea plății efectuate online.

„Etapă importantă pentru plata electronică la traversarea podului Giurgiu -Ruse! Am desemnat astăzi câștigătorul pentru Sistemul de colectare electronică a tarifului de trecere pe sensul dinspre România al podului Giurgiu – Ruse. După semnarea contractului, câștigătorul licitației (ALTIMATE S.A) va avea la dispoziție 844.500 lei (fără TVA) și 6 luni pentru a implementa noul sistem. Contractul este finanțat din veniturile proprii ale CNAIR și prevede amenajarea, pe malul dinspre România, a două artere dedicate, dotate cu bariere de mare viteză care vor permite accesul instant prin identificarea plății efectuate online în prealabil”, a scris Pistol într-o postare pe Facebook.

Potrivit CNAIR, obiectivul principal este reducerea timpilor de așteptare în punctul de frontieră Giurgiu – Ruse.

Noul sistem va elimina necesitatea interacțiunii directe dintre șoferi și operatori la încasarea taxelor pentru autoturisme. Personalul va fi redistribuit către punctele de control destinate vehiculelor de transport marfă.

Reprezentanții companiei estimează că soluția electronică va contribui și la creșterea siguranței traficului prin fluidizarea trecerilor și reducerea cozilor formate în perioadele aglomerate.

Cristian Pistol a precizat că semnarea contractului poate avea loc în termen de zece zile, cu condiția să nu fie depuse contestații la rezultatul licitației.

După finalizarea lucrărilor, șoferii care traversează podul Giurgiu – Ruse dinspre România vor putea plăti taxa online și vor beneficia de o trecere rapidă, fără opriri suplimentare.