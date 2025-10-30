Vicepremierul UDMR, Tanczos Barna, a spus că Guvernul a încercat să discute cu Comisia Europeană pentru a obține o amânare a termenului din PNRR legat de reforma pensiilor magistraților. Totuși, el a explicat că nu mai este timp pentru o nouă amânare. Din această cauză, România va pierde peste 200 de milioane de euro, deoarece nu a adoptat legea la timp, așa cum a cerut Comisia Europeană.

Întrebat la Digi24 dacă Guvernul a încercat să negocieze amânarea termenului care expiră pe 28 noiembrie, vicepremierul a spus că au existat astfel de discuții și că probabil vor mai exista dacă legea nu va fi finalizată la timp. Cu toate acestea, el a precizat că nu mai este loc pentru alte întârzieri, pentru că România mai are mai puțin de un an ca să finalizeze tot PNRR-ul.

Tanczos Barna a mai spus că România a pierdut deja 7 miliarde de euro, o sumă foarte mare pentru bugetul țării. În spatele acestor bani se aflau mii sau chiar zeci de mii de proiecte care nu au mai primit finanțare. Unele proiecte nu au început deloc sau au fost întârziate, iar el a spus că vina aparține celor care aveau contractele de finanțare și nu au făcut licitațiile, nu au început lucrările sau nu au terminat proiectele.

Pentru proiectele care mai pot fi salvate, vicepremierul a cerut ca atenția să fie pusă pe finalizarea lucrărilor, pe efectuarea plăților și pe proceduri mai rapide și mai eficiente, astfel încât totul să fie gata până la sfârșitul lunii august.

El a mai spus că reformele nu mai pot fi negociate sau amânate pentru că România nu mai are ce promisiuni să facă.

„A existat și va exista probabil, dacă nu reușim să terminăm. Nu mai avem când să amânăm, pentru că avem mai puțin de un an de zile pentru a termina PNRR-ul. În spatele acelei sume au fost mii, poate zeci de mii de proiecte care au rămas fără finanțare. Bine, unele n-au fost începute, au fost întârziate. Este vina celor care au avut contractele de finanțare și n-au lasat licitațiile, n-au lasat început lucrările, n-au finalizat proiectele. În rest, reformele nici nu mai pot fi negociate și amânate, pentru că n-avem cum să mai promitem”, a afirmat Barna.

Barna a spus că reforma pensiilor magistraților se poate face și că este acceptată chiar și de cei afectați de ea. El a explicat că, dacă reforma nu va fi realizată, România ar putea pierde peste 200 de milioane de euro. Vicepremierul a adăugat că Guvernul este aproape de o soluție corectă, acceptată atât de magistrați, cât și de Ministerul Public.

El a explicat și de ce reforma a fost întârziată până acum. A spus că au existat probleme procedurale, dar nu a vrut să le comenteze în detaliu. Potrivit lui, în trecut au fost cazuri în care nu s-a respectat termenul de 30 de zile prevăzut de lege, însă proiectele au fost totuși aprobate de Curte prin alte proceduri, cu termene mai scurte. Din acest motiv, cei care s-au ocupat acum de procedură nu au fost foarte stricți cu respectarea termenului.

Vicepremierul a menționat că una dintre temele încă discutate este procentul pensiei raportat la ultimul salariu — dacă acesta să fie de 70% sau 75%.