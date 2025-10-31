Premierul a explicat că situația actuală din companiile de stat este rezultatul toleranței din ultimii ani și al unor legi și proceduri care au fost gândite greșit. El a spus că, profitând de aceste prevederi, mulți manageri și-au semnat contracte de management avantajoase, fără indicatori de performanță, ceea ce le permite să rămână în funcție indiferent de rezultate.

Șeful Guvernului a adăugat că unii conducători de companii „au avut decența” de a rămâne la salarii moderate chiar și în lipsa performanței, în timp ce alții „nu au avut această decență” și au profitat de sistem. În opinia lui Bolojan, este responsabilitatea miniștrilor să acționeze și să corecteze aceste derapaje.

„Statul nu este neputincios, dar, prin tolerarea de către miniştri în ultimii ani, prin legi care au fost adoptate prost, prin proceduri care au debalansat lucrurile, într-o bună parte din companii, oamenii uzitând de legi, altfel normal gândite, şi-au făcut contracte de management pe câţiva ani de zile şi nepunându-li-se condiţii să facă performanţă, n-au niciun fel de motivaţie, niciun fel de forţare, iertaţi-mă, pentru a face performanţă şi atunci avem cazuri cum sunt la câteva companii”, a afirmat Bolojan.

Ilie Bolojan a făcut referire la compania Romatsa, despre care a spus că, deși este un monopol, conducerea și-a dublat salariile. Premierul a precizat că, în acest an, veniturile lunare ale directorilor au crescut de la 72.000 de lei la 142.000 de lei brut, ceea ce echivalează cu aproximativ 20.000 de euro net.

El a afirmat că astfel de creșteri salariale „sunt total anormale”, chiar dacă sunt permise de lege, pentru că nu țin cont de realitatea economică. Premierul a cerut miniștrilor de resort să intervină acolo unde asemenea decizii au fost luate fără justificare.

„Gândiţi-vă că la Romatsa, care este o companie monopolistă în România, am văzut că anul acesta conducerea şi-a majorat salariile de la 72.000 de lei lunar la 142.000 de lei lunar brut, dar asta înseamnă, vă puteţi da seama, aproape 20.000 de euro salariu net, da. Ori în momentul în care e o companie de tip monopolist, care îşi încasează veniturile în orice condiţii, astfel de creşteri, astfel de dublări de salarii pe lună, chiar dacă, vă daţi seama, sunt teoretic acoperite de spaţiile legale, sunt total anormale şi cei care au acceptat această chestiune nu ţin cont de nişte realităţi. (…) Aici trebuie să intervină miniştrii” a spus premierul.

Un alt exemplu invocat a fost Administrația Canalelor Navigabile, companie aflată în subordinea Ministerului Transporturilor. Bolojan a spus că profitul acesteia a scăzut semnificativ, în timp ce salariile conducerii s-au dublat. El a comparat aceste contracte cu „un acord comercial greșit”, în care o parte are doar drepturi, iar cealaltă doar obligații, menționând că multe dintre ele sunt aproape imposibil de reziliat fără costuri mari pentru stat.

„La Ministerul Transporturilor avem o altă companie, mi s-a spus de la Finanţe, Administraţia Canalelor Navigabile, unde profitul a scăzut foarte mult, dar, din nou, salariile la directori s-au dublat. Ori, în condiţiile în care îţi scade profitul, îţi mai şi majorezi salariile? Şi acest tip de contracte total debalansate, care au fost tolerate, care au fost făcute prost, acum sunt foarte greu de spart. Gândiţi-vă că este ca un contract comercial pe care l-aţi încheiat total greşit, în care cel cu care aţi încheiat contractul are doar drepturi şi dumneavoastră aveţi doar obligaţii şi atunci e foarte greu dacă ăla nu tratează lucrurile serios să poţi să execuţi acel contract cât timp l-ai încheiat prost. Aici ori au fost încheiate prost în mod premeditat sau pur şi simplu a fost o delăsare totală, pentru că, dacă unui manager nu-i pui condiţii în care să facă performanţă, nu ai făcut nimic”, a explicat premierul.

Premierul a declarat că a cerut în ședința de Guvern ca toate contractele aflate în derulare să fie verificate și, acolo unde este posibil, renegociate. Potrivit acestuia, toate noile contracte care ajung la Guvern trebuie să includă indicatori clari de performanță.

„În multe locuri, managerii au avut decenţa să rămână pe nişte salarii normale, chiar dacă n-au făcut mare performanţă. În alte locuri n-au avut această decenţă”, a adăugat Bolojan.

Bolojan a precizat că nu este normal ca o companie cu pierderi să primească anual subvenții mai mari, fără să ia măsuri de reducere a cheltuielilor sau să aplice un plan de restructurare. El a insistat că ministerele au obligația de a analiza atent situația companiilor din subordine și de a impune reguli de eficiență.

„Ministerele au o mare responsabilitate, pentru că au tolerat până acum astfel de contracte. Acum tot ce ajunge în Guvern este verificat, în aşa fel încât să le punem condiţii. Acolo unde, de exemplu, ai pierderi, nu mi se pare normal să primeşti an de an o subvenţie tot mai mare, să forţezi lucrurile să-ţi dea statul bani din banii pe care îi împrumutăm, pentru că nu-i avem, şi în timpul ăsta să nu-ţi reduci nicio cheltuială, să nu iei nicio măsură şi e nevoie de planuri de restructurare. (…) Ministerele trebuie să-şi facă treaba”, a mai spus Bolojan.

Întrebat dacă va propune remanieri în cazul miniștrilor care nu se conformează, premierul a respins ideea, afirmând că schimbările dese de miniștri nu rezolvă problemele de fond. El a subliniat că este nevoie de stabilitate, responsabilitate și acțiune sistematică pentru a corecta dezechilibrele din sistemul de stat.

Bolojan a mai adăugat că și consiliile de administrație ale companiilor de stat se confruntă cu aceleași probleme și că acestea trebuie reformate. În opinia sa, România are nevoie de „o conducere competentă și stabilă” în companiile publice, nu de „numiri formale fără obiective reale de performanță”.