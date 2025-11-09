Filipinele se pregătesc să facă față taifunului Fung-wong, care este estimat să atingă țărmurile principale în perioada 9-10 noiembrie. Autoritățile au transmis avertismente și au demarat evacuarea populației din zonele cele mai expuse pentru a reduce riscurile asociate cu vânturile puternice și precipitațiile abundente.

Viteza maximă a rafalelor este estimată la 230 km/h, iar diametrul furtunii acoperă practic întreaga țară, ceea ce subliniază amploarea amenințării. Multe comunități se află deja sub impactul ploilor torențiale și al inundațiilor locale, iar autoritățile recomandă evitarea deplasărilor neesențiale și respectarea instrucțiunilor de evacuare.

Meteorologii atenționează că Fung-wong ar putea aduce precipitații de peste 200 de milimetri, ceea ce poate declanșa inundații extinse. Benison Estareja, specialist meteorolog, a explicat că furtuna va fi însoțită de ploi intense și valuri mari care pot afecta regiunile de coastă.

Alertele meteorologice au fost ridicate până la nivelul 5, cel mai ridicat nivel de avertizare, în majoritatea regiunilor Filipinelor.

Super-taifunul Fung-wong, cunoscut local sub numele de Uwan, aduce vânturi de 185 km/h și rafale care pot ajunge până la 230 km/h. Fenomenul este prognozat să atingă țărmul în provincia Aurora, situată în centrul insulei Luzon, cel mai devreme duminică seara.

În anumite zone din Visayas de Est, furtuna a provocat deja întreruperi de alimentare cu energie electrică, afectând locuitorii și infrastructura locală.

Imagini publicate de Paza de Coastă filipineză din Camarines Sur arată persoane evacuate transportând bagaje și obiecte personale. Aceștia sunt mutați de pe bărci lungi și înguste de pasageri în camioane pregătite să-i ducă în zone sigure, parte a operațiunilor de evacuare preventivă.

Alte imagini din aceeași regiune indică faptul că viteza vântului a atins deja un nivel periculos. Un pod local a fost mișcat semnificativ de rafalele puternice, subliniind intensitatea furtunii care se apropie.

Peste 900.000 de persoane au fost evacuate începând de sâmbătă după-amiază, a declarat Rafaelito Alejandro, oficial de rang înalt din cadrul Apărării Civile. Multe dintre aceste evacuări au vizat locuitorii insulei principale Luçon, unde oamenii și-au legat casele cu frânghii pentru a încerca să le protejeze de rafalele puternice.

În sudul insulei, mai multe comunități au găsit adăpost în clădiri publice și biserici, care oferă protecție împotriva furtunii. În plus, școlile și instituțiile publice vor rămâne închise luni în majoritatea regiunilor, inclusiv în capitala Manila, pentru a preveni incidentele cauzate de condițiile meteo severe.

Autoritățile au anulat deja aproape 300 de curse aeriene și au recomandat operatorilor de transport să își suspende activitățile în zonele afectate. Măsurile au fost luate pentru a proteja călătorii și pentru a evita blocaje în traficul aerian și rutier.

Super-taifunul Fung-wong survine la doar câteva zile după trecerea taifunului Kalmaegi, care a provocat moartea a peste 224 de persoane, conform datelor oficiale ale guvernului. Kalmaegi a fost cea mai mortală furtună a anului în Filipine, potrivit bazei de date EM-DAT, care centralizează evenimentele meteorologice majore.

În mod obișnuit, Filipinele sunt afectate anual de aproximativ douăzeci de furtuni sau taifunuri, din cauza poziției geografice pe care o ocupă în regiunea Pacificului de Vest. Pregătirile și evacuările preventive sunt esențiale pentru reducerea impactului acestor fenomene naturale, iar autoritățile monitorizează îndeaproape evoluția furtunii Fung-wong pentru a lua măsurile necesare în timp real.