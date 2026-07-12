Taifunul Bavi a ajuns în estul Chinei după evacuarea a aproape două milioane de persoane

Taifunul Bavi a lovit sâmbătă seara orașul de coastă Taizhou, din estul Chinei, după ce autoritățile au evacuat aproape două milioane de persoane din zonele afectate de apropierea furtunii. Fenomenul meteorologic a traversat anterior lanțul de insule Sakishima din sudul Japoniei și a trecut în apropierea nordului Taiwanului înainte de a continua spre coasta chineză.

Deși taifunul Bavi și-a redus treptat viteza și intensitatea pe măsură ce s-a deplasat spre nord-vest, acesta a rămas o amenințare din cauza cantității mari de umiditate transportate de benzile de precipitații. Acestea s-au întins pe o suprafață comparabilă cu dimensiunea Franței de la un capăt la altul, potrivit informațiilor meteorologice.

La momentul atingerii uscatului, în jurul orei 23:20, ora locală (15:20 GMT), Bavi a avut vânturi maxime susținute de aproximativ 144 km pe oră (90 mph), nivel echivalent cu categoria 1 pe scara uraganelor Saffir-Simpson, potrivit Centrului Național de Meteorologie.

Autoritățile chineze au luat măsuri extinse de siguranță înaintea sosirii furtunii. Presa de stat a anunțat că peste 1,7 milioane de persoane au fost evacuate în provincia Zhejiang, unde se află orașul Taizhou. Alte peste 100.000 de persoane au fost evacuate din provincia vecină Fujian și din Beijing, iar aproximativ 34.000 de persoane au fost mutate temporar din Shanghai.

În orașul Wenzhou, locuitorii s-au pregătit pentru trecerea taifunului prin aprovizionarea cu produse necesare. Huang Xinghuan, în vârstă de 50 de ani, cumpăra alimente de la o piață tradițională înainte ca aceasta să fie închisă din cauza condițiilor meteorologice.

„Sunt puțin îngrijorat, dar cred că va fi bine. Am mai trecut prin taifunuri. Vom trece peste ele”, a spus Huang Xinghuan. El a precizat că familia sa și-a asigurat necesarul de apă pentru aproximativ două-trei zile și că nu consideră necesare cumpărăturile excesive de alimente sau alte produse. „Cred că proviziile sunt bine garantate acum. Nu este nevoie să intrăm în panică sau să facem stocuri mari de alimente sau alte provizii”, a adăugat el.

În timp ce Japonia și Taiwan nu au raportat până în acel moment decese provocate direct de taifun, Filipinele au înregistrat 17 victime din cauza ploilor abundente generate de un muson de sud-vest intensificat, influențat de trecerea lui Bavi.

Departamentul de pompieri din Taiwan a anunțat că 113 persoane au fost rănite, cele mai multe incidente fiind provocate de căderi de pe motociclete sau biciclete, de persoane care au alunecat sau de obiecte desprinse și purtate de vânt.

În Taiwan, autoritățile au evacuat peste 14.000 de persoane din zone situate în special în regiunile muntoase, înainte ca insula să se pregătească pentru trecerea lui Bavi spre nord. Deși taifunul nu a atins uscatul în Taiwan, autoritățile au aplicat măsuri preventive, pe fondul prognozelor care indicau cantități de precipitații de până la un metru în unele zone.

Cei mai mulți dintre cei evacuați proveneau din nordul și estul insulei. Aproximativ 920 de zboruri internaționale au fost anulate, afectând activitatea principalului aeroport internațional al Taiwanului, Taoyuan, situat în apropierea capitalei Taipei. De asemenea, toate cele 282 de zboruri interne au fost suspendate.

Majoritatea orașelor și județelor din Taiwan au declarat zi liberă pentru sâmbătă, ceea ce a dus la închiderea birourilor și școlilor care ar fi trebuit să funcționeze în weekend. În Taipei, unele restaurante și magazine au rămas însă deschise.

Linia feroviară de mare viteză care leagă nordul și sudul Taiwanului a continuat să opereze, dar cu un număr redus de servicii. În centrul orașului Taipei, unii locuitori au ieșit pe străzi în ciuda vântului puternic și a ploilor. Yeh Mao-hsiung, în vârstă de 68 de ani, a ieșit dimineața la plimbare cu câinele său și a descris condițiile meteo ca fiind moderate. „E în regulă, nu e chiar atât de grav”, a spus Yeh Mao-hsiung. „E doar puțin mai mult vânt.”

În cartierul Beitou din Taipei, aflat la poalele dealurilor din jurul orașului, rafalele de vânt de aproximativ 100 km/h au doborât copaci și au provocat creșterea nivelului râurilor.

În Wenzhou, Chen Qiuqin, o femeie trecută de 60 de ani, a mers prin ploaia constantă spre locuința părinților săi pentru a-i ajuta să se pregătească înaintea taifunului. Ea a spus că nu este foarte îngrijorată, având în vedere măsurile luate de autorități.

„Eram îngrijorată din cauza ghivecelor de flori de pe balconul mamei mele, așa că o să ajut la mutarea lor înăuntru. Părinții mei sunt amândoi în vârstă și sunt singuri acasă, așa că nu m-am simțit confortabil”, a spus ea.