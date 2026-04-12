Două cutremure s-au produs în România în prima zi de Paște, 12 aprilie 2026, potrivit datelor oficiale publicate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP). Primul seism a avut loc la ora 00:41, în zona seismică Vrancea, având o magnitudine de 2,0 pe scara Richter.

Cutremurul s-a produs la o adâncime de 113,1 kilometri. Potrivit specialiștilor, epicentrul a fost localizat în apropierea mai multor orașe importante, precum Focșani, Buzău, Sfântu Gheorghe, Bârlad, Bacău și Brașov.

„În ziua de 12 Aprilie 2026 la ora 00:41:52 (ora locală a României) s-a produs în ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.0, la adâncimea de 113.1km. Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 30km S de Focsani, 71km S de Buzau, 80km E de Sfantu-Gheorghe, 82km S de Barlad, 86km S de Bacau, 95km E de Brasov”, potrivit INFP.

Al doilea cutremur s-a produs câteva ore mai târziu, la ora 05:01, în județul Hunedoara, în regiunea Transilvaniei. Seismul a avut aceeași magnitudine, de 2,0 pe scara Richter, însă s-a produs la o adâncime mult mai mică, de doar 4,7 kilometri.

Potrivit specialiștilor, cutremurul a fost resimțit în apropierea mai multor orașe, printre care Deva, Hunedoara, Alba Iulia, Sibiu, Târgu Jiu și Turda.

„În ziua de 12 Aprilie 2026 la ora 05:01:13 (ora locală a României) s-a produs în TRANSILVANIA, HUNEDOARA un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.0, la adâncimea de 4.7km. Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 5km E de Deva, 15km N de Hunedoara, 51km S de Alba Iulia, 91km S de Sibiu, 95km S de Targu Jiu, 98km S de Turda”, a transmis INFP.

În timpul cutremurului:

Păstrează-ți calmul și nu intra în panică.

Dacă ești în interior, rămâi acolo și adăpostește-te sub o masă solidă sau lângă un perete de rezistență.

Stai departe de ferestre, oglinzi, obiecte grele sau care pot cădea.

Nu folosi liftul și nu fugi pe scări în timpul seismului.

Dacă ești în pat, protejează-ți capul cu o pernă și rămâi acolo.

Dacă ești afară, îndepărtează-te de clădiri, stâlpi, copaci și cabluri electrice.

Dacă ești în mașină, oprește într-un loc sigur, departe de poduri sau clădiri.

După cutremur:

Verifică dacă există răni și acordă primul ajutor dacă este necesar.

Evacuează clădirea cu atenție, fără a folosi liftul.

Fii atent la eventuale replici seismice.

Verifică scurgerile de gaz, apă sau electricitate și oprește-le dacă este sigur.

Ascultă informațiile oficiale la radio, TV sau alte surse autorizate.

Evită folosirea telefonului decât în caz de urgență, pentru a nu bloca rețelele.

