Două cutremure în România în prima zi de Paște 2026, în zona seismică Vrancea
Două cutremure s-au produs în România în prima zi de Paște, 12 aprilie 2026, potrivit datelor oficiale publicate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP). Primul seism a avut loc la ora 00:41, în zona seismică Vrancea, având o magnitudine de 2,0 pe scara Richter.
Cutremurul s-a produs la o adâncime de 113,1 kilometri. Potrivit specialiștilor, epicentrul a fost localizat în apropierea mai multor orașe importante, precum Focșani, Buzău, Sfântu Gheorghe, Bârlad, Bacău și Brașov.
„În ziua de 12 Aprilie 2026 la ora 00:41:52 (ora locală a României) s-a produs în ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.0, la adâncimea de 113.1km. Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 30km S de Focsani, 71km S de Buzau, 80km E de Sfantu-Gheorghe, 82km S de Barlad, 86km S de Bacau, 95km E de Brasov”, potrivit INFP.
Al doilea cutremur s-a produs câteva ore mai târziu, la ora 05:01, în județul Hunedoara, în regiunea Transilvaniei. Seismul a avut aceeași magnitudine, de 2,0 pe scara Richter, însă s-a produs la o adâncime mult mai mică, de doar 4,7 kilometri.
Potrivit specialiștilor, cutremurul a fost resimțit în apropierea mai multor orașe, printre care Deva, Hunedoara, Alba Iulia, Sibiu, Târgu Jiu și Turda.
„În ziua de 12 Aprilie 2026 la ora 05:01:13 (ora locală a României) s-a produs în TRANSILVANIA, HUNEDOARA un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.0, la adâncimea de 4.7km. Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 5km E de Deva, 15km N de Hunedoara, 51km S de Alba Iulia, 91km S de Sibiu, 95km S de Targu Jiu, 98km S de Turda”, a transmis INFP.
Reguli de comportament în caz de cutremur
În timpul cutremurului:
- Păstrează-ți calmul și nu intra în panică.
- Dacă ești în interior, rămâi acolo și adăpostește-te sub o masă solidă sau lângă un perete de rezistență.
- Stai departe de ferestre, oglinzi, obiecte grele sau care pot cădea.
- Nu folosi liftul și nu fugi pe scări în timpul seismului.
- Dacă ești în pat, protejează-ți capul cu o pernă și rămâi acolo.
- Dacă ești afară, îndepărtează-te de clădiri, stâlpi, copaci și cabluri electrice.
- Dacă ești în mașină, oprește într-un loc sigur, departe de poduri sau clădiri.
După cutremur:
- Verifică dacă există răni și acordă primul ajutor dacă este necesar.
- Evacuează clădirea cu atenție, fără a folosi liftul.
- Fii atent la eventuale replici seismice.
- Verifică scurgerile de gaz, apă sau electricitate și oprește-le dacă este sigur.
- Ascultă informațiile oficiale la radio, TV sau alte surse autorizate.
- Evită folosirea telefonului decât în caz de urgență, pentru a nu bloca rețelele.
Recomandări generale:
- Păstrează în locuință un kit de urgență (apă, lanternă, baterii, trusă medicală).
- Fixează mobilierul greu pe pereți pentru a preveni căderea acestuia.
- Stabilește din timp un plan de întâlnire cu familia în caz de dezastru.
