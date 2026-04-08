Un cutremur cu magnitudinea de 4 grade pe scara Richter s-a produs miercuri, 8 aprilie 2026, în România. Seismul a avut loc în zona seismică Vrancea, județul Buzău. Potrivit Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP), cutremurul a avut loc la ora 05:28. Seismul s-a produs la o adâncime de 147,7 kilometri. Seismul a avut intensitatea II, ceea ce înseamnă că a fost slab și resimțit doar de unele persoane.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor orașe: 52 km sud-est de Sfântu Gheorghe, 56 km est de Brașov, 62 km sud de Buzău, 68 km sud de Focșani, 73 km nord de Ploiești și 99 km nord-est de Târgoviște.

Cunoscutul seismolog Gheorghe Mărmureanu a explicat, pe înțelesul tuturor, când ar putea avea loc următorul mare cutremur din România, ce ar putea avea o magnitudine între 7,2 și 7,9 grade pe scara Richter sau, posibil, chiar până la 8.

Pe baza datelor analizate până acum, el consideră că viitorul seism va fi unul de adâncime, asemănător celui din anul 1802. Seismologul a explicat că un astfel de cutremur s-ar resimți pe o suprafață foarte mare, posibil de la Moscova (Rusia) până la Cairo (Egipt), adică pe o mare parte din Europa. Totuși, nu a provocat victime, deși a fost simțit pe distanțe foarte mari.

În opinia lui, acest lucru este un avantaj pentru România deoarece un cutremur mai adânc își răspândește energia pe o zonă mai mare și poate fi mai puțin distructiv local. El a comparat cutremurul cu un con răsturnat: punctul de pornire ar fi în adâncime, iar efectele s-ar extinde larg la suprafață, acoperind o zonă întinsă din Europa.

El susține că acest cutremur ar putea avea loc după anii 2040–2041, la o adâncime de aproximativ 150–170 km, bazându-se pe calcule făcute pe date adunate timp de peste 300 de ani. Mărmureanu se declară optimist și consideră că estimările sale au fost corecte până acum.

„Cutremurul va fi adânc şi acesta va fi norocul României. Cu cât e mai adânc, cu atât energia se disipă pe o suprafaţă mai mare. Va fi o suprafaţă foarte mare, de la Moscova la Cairo, pe toată Europa, aş spune. Eu sunt optimist, acesta este cuvântul. Adâncimea va fi de 150-170 de km. Şansele sunt foarte mari să fie după 2040 – 2041. Sunt calcule de peste trei secole şi care văd că se satisfac. Văd că până acum nu am greşit deloc”, a precizat Mărmureanu.

În caz de cutremur, este important să rămânem calmi și să nu intrăm în panică, încercând în același timp să-i liniștim și pe cei din jur. Reacțiile echilibrate pot preveni accidentele și pot reduce riscul de rănire.

Dacă ne aflăm în aer liber, trebuie să stăm departe de clădiri și să ne ferim de elemente care se pot desprinde și cădea, precum tencuiala, cărămizile, coșurile, parapetele, cornișele sau geamurile. În locurile publice aglomerate, este esențial să nu fugim și să evităm îmbulzeala, deoarece aceasta poate fi mai periculoasă decât cutremurul în sine.

În cazul în care suntem în interior, este recomandat să ne așezăm lângă un perete de rezistență și să evităm ferestrele. Ne putem adăposti sub o grindă solidă, sub un birou sau sub o masă, iar copiii pot sta sub bănci sau mese pentru a fi protejați. După ce trece șocul puternic, trebuie să închidem imediat orice sursă de foc și să intervenim dacă apare un incendiu.

Dacă suntem în mașină, este bine să oprim într-un loc deschis, departe de clădiri, poduri, pasaje sau linii electrice aeriene și să rămânem în interiorul vehiculului. În mijloacele de transport în comun, este indicat să rămânem pe loc până la terminarea cutremurului, apoi să coborâm calm. Dacă ne aflăm în metrou, trebuie să ne păstrăm calmul și să urmăm indicațiile personalului.