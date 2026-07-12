România, printre țările cu rezultate de top la Olimpiada Internațională de Fizică. Cine sunt medaliații

România a obținut două medalii de aur și trei de argint la ediția din 2026 a Olimpiadei Internaționale de Fizică, competiție desfășurată în Columbia. Rezultatele au fost anunțate duminică de Ministerul Educației și Cercetării.

Cei cinci elevi care au reprezentat România au urcat pe podium după probele susținute la una dintre cele mai importante competiții internaționale dedicate fizicii. Performanțele lor confirmă nivelul ridicat al pregătirii lotului național.

Medaliile de aur au fost câștigate de Vlad Bolohan și Andrei Vila, elevi ai Liceului Teoretic Internațional de Informatică din București.

Medaliile de argint au revenit lui Rareș Muntean, elev al Liceului Teoretic „Ioan Jebelean” din Sânnicolau Mare, lui Alexandru Jicu, de la Colegiul Național „Gheorghe Vrănceanu” din Bacău, precum și lui Alexandru Condrea, elev al Liceului Teoretic Internațional de Informatică din București.

Delegația României a fost condusă de conferențiar universitar doctor Sebastian Popescu, de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, alături de profesor doctor Gabriel Florian, de la Colegiul Național „Carol I” din Craiova.

După anunțarea rezultatelor, Ministerul Educației și Cercetării a transmis un mesaj de apreciere adresat elevilor și celor care i-au sprijinit pe parcursul pregătirii.

„Felicitări elevilor, profesorilor lor și părinților, care i-au susținut neîntrerupt! Cea de-a 56-a ediție a Olimpiadei Internaționale de Fizică s-a desfășurat în perioada 4-12 iulie 2026, la Bucaramanga, în Columbia, cu participarea a 381 concurenți din 90 țări.

La nivelul Ministerului Educației și Cercetării, coordonarea olimpiadei a fost asigurată de Direcția Olimpiade, Concursuri, Parteneriate și Educație Extracurriculară, prin prof. Elisabeta Ana Nagy, inspector MEC. Ministerul Educației și Cercetării sprijină participarea loturilor naționale ale țării noastre la olimpiadele internaționale prin acoperirea taxelor de participare și a costurilor deplasărilor, diurnă aferentă zilelor de ședere, precum și în organizarea și desfășurarea etapelor ce preced olimpiadele internaționale – etapele locale/ județene/ municipale și naționale ale acestor competiții”, a transmis Ministerul Educației, într-o postare publicată pe Facebook.

Rezultatele obținute de reprezentanții României se înscriu în palmaresul participărilor la competiția internațională, unde elevii români au obținut de-a lungul timpului numeroase distincții.

Cea de-a 56-a ediție a Olimpiadei Internaționale de Fizică s-a desfășurat în perioada 4–12 iulie, la Bucaramanga, în Columbia.

Competiția a reunit 381 de concurenți proveniți din 90 de țări, care au participat la probele teoretice și experimentale specifice olimpiadei.

Coordonarea participării României a fost asigurată, la nivelul Ministerului Educației și Cercetării, de Direcția Olimpiade, Concursuri, Parteneriate și Educație Extracurriculară, prin profesorul Elisabeta Ana Nagy, inspector al ministerului.