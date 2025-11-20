Reguli privind anvelopele de iarnă. Cauciucurile de iarnă sunt obligatorii în România strict în condiții de zăpadă, gheață sau polei, nu la o anumită dată din an.

În plus, legislația rutieră nu a fost modificată pe acest subiect, a transmis Registrul Auto Român (RAR) într-o clarificare oficială emisă după numeroase dezinformări circulate în spațiul public.

Instituția subliniază că șoferii trebuie să respecte o singură regulă: dacă drumul este acoperit cu zăpadă sau polei, mașina trebuie echipată cu anvelope marcate M+S, indiferent de sezonul calendaristic ori de denumirea comercială a cauciucurilor.

Producătorii recomandă montarea anvelopelor de iarnă când temperaturile scad sub 7–8 grade Celsius, deoarece compoziția lor rămâne elastică la frig, oferind aderență mai bună. Acesta este motivul pentru care sunt numite generic „anvelope de iarnă”.

În schimb, cauciucurile de vară sunt proiectate pentru performanță optimă la temperaturi ridicate și devin rigide la frig. Totuși, recomandările tehnice nu sunt obligatorii legal, ele având rolul de a îmbunătăți siguranța rutieră.

OG 5/2011, actul care reglementează utilizarea anvelopelor în sezonul rece, nu prevede nicio dată fixă pentru schimbarea cauciucurilor. Nu există obligația ca acestea să fie montate la 1 noiembrie, 1 decembrie sau la orice alt termen.

Singurul criteriu este starea carosabilului: zăpadă, gheață sau polei. În aceste condiții, orice anvelopă cu marcajul M+S (sau M.S., M&S) este considerată anvelopă de iarnă.

Simbolul fulgului de nea, deși tot mai prezent pe modele moderne, nu este obligatoriu, dar este recomandat pentru eficiență sporită.

La fel, nu contează care este denumirea comercială exactă a anvelopelor – „all-season”, „all-weather” sau „4 sezoane”, ci doar existența marcajului M+S. Dacă marcajul există, totul este legal.

RAR avertizează că nerespectarea acestor reguli poate aduce sancțiuni semnificative. Conducătorii auto care circulă pe drumuri acoperite cu zăpadă sau polei fără anvelope M+S riscă o amendă din clasa a IV-a, cuprinsă între 2.178 și 4.840 lei, precum și reținerea certificatului de înmatriculare până la intrarea în legalitate.

RAR mai demontează și o serie de mituri vehiculate anual. Legea nu obligă șoferii să aibă în portbagaj lopată, saci de nisip, sare, covorașe speciale sau lanțuri antiderapante.

Deși utile în situații dificile, acestea sunt doar recomandări pentru prevenirea blocajelor în zone izolate, nu cerințe legale.

„Dincolo de faptul că nu există o obligație legală și că nu riscați să vă fie reținut certificatul de înmatriculare al vehiculului, dacă nu aveți nisip și lopată în portbagaj, sigur că unele accesorii pot fi utile iarna. Poate chiar și săculețul cu nisip și lopata pot fi folositoare în anumite condiții. Puteți avea în mașină și niște cabluri de încărcare a bateriei, un cablu de tractare, becuri de rezervă, o canistră cu carburant dacă plecați la un drum lung pe timp de iarnă, dar acestea nu sunt obligații legale, ci recomandări utile. Pentru vehiculele de mare tonaj, pentru cele care transportă pasageri sau mărfuri periculoase, prevederile legale pot fi distincte, dar șoferii profesioniști știu cu siguranță asta”, explică reprezentanții RAR.

În schimb, instituția atrage atenția asupra unor aspecte tehnice ignorate de mulți șoferi: vechimea anvelopelor (DOT-ul nu ar trebui să depășească 5–6 ani), adâncimea minimă a profilului de 4 mm (dacă scade sub 4 mm, aderența va scădea și ea drastic) și verificarea presiunii în sezonul rece.

În plus, anvelopele de iarnă sunt utile și pe drum uscat în sezonul rece. La temperaturi sub 7–8°C ele vor rămâne moi și vor avea aderență crescută față de cauciucurile de vară.

Confuziile sunt alimentate, potrivit RAR, de diferențele majore dintre legislația românească și cea din alte state europene.

În Austria, Germania, Croația sau Slovenia există perioade obligatorii pentru anvelopele de iarnă (cum ar fi, 1 noiembrie – 15 aprilie) și zone unde lanțurile sunt obligatorii. România a ales un sistem mai flexibil, dar foarte clar: cauciucurile de iarnă devin obligatorii numai atunci când condițiile meteo o impun efectiv.

RAR transmite că șoferii care folosesc anvelope M+S pe drumuri acoperite cu zăpadă, gheață sau polei se află în deplină legalitate și nu pot fi sancționați, indiferent de perioada anului. Instituția insistă că informarea corectă este esențială și îndeamnă conducătorii auto să verifice sursele oficiale înainte de a da curs zvonurilor apărute în mediul online.