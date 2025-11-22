Vortexul Polar, structura de aer rece care se formează în jurul Polului Nord și acționează ca un baraj pentru aerul arctic, a început să se deformeze pe fondul unei încălziri stratosferice bruște.

Analiza Severe Weather Europe arată că în mod normal această formațiune are o structură circulară stabilă. În prezent însă, zone de presiune ridicată împing masa de aer rece, crescând temperaturile deasupra Polului Nord și destabilizând întregul sistem.

În astfel de situații, aerul rece nu mai rămâne blocat în regiunea arctică. Poate migra spre latitudinile medii, provocând o iarnă autentică. Modelul descris indică un potențial flux puternic de aer rece în nordul, centrul și nord-estul Statelor Unite la începutul lunii decembrie.

Iar această evoluție este susținută și de formația de presiune asociată nucleului vortexului, care poate acționa ca o „pompă” ce direcționează mase de aer polar spre continentul nord-american.

Meteorologii estimează că șansele pentru un strat consistent de zăpadă în perioada sărbătorilor cresc substanțial, având în vedere persistența acestui tipar de circulație atmosferică.

Atunci când vortexul este stabil, circulația atmosferică rămâne puternică în jurul Polului Nord, iar iernile sunt de regulă mai blânde în Europa și America de Nord. Când însă vortexul intră în colaps, structura sa se fragmentează, iar curentul cu jet se slăbește. Acest lucru permite deplasarea masivă a aerului rece către sud.

Pentru Europa, analiza arată că efectele directe nu vor fi resimțite imediat. În primele zile din decembrie, prezența nucleului vortexului deasupra Americii de Nord generează o circulație mai blândă în vestul și sud-vestul continentului. Acest tipar indică pentru început de lună temperaturi peste medie și o circulație predominant sud-vestică.

În schimb, modelele meteorologice devin mult mai interesante pentru a doua săptămână a lunii decembrie. Configurația atmosferică prognozată, cu presiune ridicată la nord și presiune scăzută în sud, creează un context care permite pătrunderea aerului rece către estul și centrul Europei. Această evoluție ar putea aduce o schimbare bruscă a vremii, cu posibilitatea apariției unor episoade de iarnă mai severă în regiune.

Severe Weather Europe notează că structura vortexului se modifică vizibil. Forma circulară obișnuită este deja perturbată, iar temperaturile din apropierea centrului său cresc. Această deviere indică un proces de încălzire stratosferică suficient de puternic pentru a destabiliza circulația polară.

Aceste modificări determină un curent cu jet mai slab și creează condiții pentru deplasarea fronturilor reci. Analizele arată că aerul arctic poate coborî nu doar peste America de Nord, ci și peste nordul Oceanului Atlantic, fapt ce influențează indirect și evoluția vremii în Europa.

Meteorologii urmăresc îndeaproape acest fenomen, deoarece episoadele de slăbire a vortexului polar sunt printre indicatorii principali ai iernilor severe la latitudinile medii. Iar evoluția actuală, spun specialiștii, este una dintre cele mai semnificative ale sezonului și poate dicta modul în care se va instala iarna în următoarele săptămâni.