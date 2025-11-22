Raportul evidențiază instabilitatea economică ca unul dintre principalele obstacole pentru antreprenorii români. Aceștia se confruntă cu incertitudini precum presiuni inflaționiste și instabilitate geopolitică, situații care afectează încrederea în viitorul afacerilor și îi determină să adopte o abordare mai prudentă în privința investițiilor.

În același timp, 69% dintre antreprenori se confruntă cu dificultăți în recrutarea personalului calificat. Această problemă este accentuată de decalajele dintre cerințele pieței muncii și pregătirea oferită de sistemul educațional, ceea ce face dificilă identificarea candidaților cu abilitățile necesare pentru dezvoltarea afacerilor.

Alexandru Lupea, Partener, Audit și servicii conexe, EY România: „În România se observă o lipsă de coordonare între mediul educațional și cel de afaceri, ceea ce le impune antreprenorilor să investească mai mult în propriul proces de educare a forței de muncă. Antreprenorii din România trebuie să abordeze forța de muncă nu doar din perspectiva numărului de angajați și a nivelului salarial, ci și în ceea ce privește rapiditatea cu care competențele existente pot fi maximizate și implementate. Este important ca antreprenorii din România să se concentreze pe dezvoltarea continuă a angajaților, asigurându-se că aceștia pot dobândi noi competențe prin programele de training oferite de companie. Investiția în formarea profesională și în dezvoltarea competențelor nu doar că îmbunătățește performanța individuală, dar contribuie și la creșterea competitivității organizației în ansamblu”.

Birocrația excesivă reprezintă un impediment major pentru inovație și creștere în România. Potrivit raportului, 33% dintre antreprenorii români consideră că reglementările complexe afectează negativ dezvoltarea afacerilor, iar 56% percep birocrația ca pe o barieră semnificativă pentru mediul antreprenorial. În comparație, în Bulgaria 71% dintre antreprenori semnalează acest obstacol, iar media regională se situează la 62%, Ungaria apropiindu-se de această valoare.

Provocările nu se opresc aici: accesul la finanțare rămâne o problemă pentru mulți antreprenori români. Majoritatea preferă să reinvestească profiturile și fondurile proprii (54%) în loc să apeleze la surse externe, ceea ce poate limita oportunitățile de expansiune. Un mix echilibrat între capitalul propriu și alte surse, cum ar fi credite bancare, fonduri de capital, granturi sau crowdfunding, reduce riscurile de lichiditate și costul capitalului. La nivel de ecosistem, disponibilitatea și diversitatea surselor de finanțare sporesc rata de supraviețuire a companiilor, accelerează adoptarea noilor tehnologii, atrag talente și capital suplimentar, generând un efect pozitiv în lanț pentru întreaga piață antreprenorială.

În ciuda provocărilor mediului de afaceri, antreprenorii români rămân orientați spre inovație. Aproximativ 60% dintre aceștia plănuiesc investiții în inovația de proces, precum și în strategii și marketing, arătând un spirit antreprenorial activ și dorința de a se adapta la schimbările pieței. Ei recunosc că inovația este esențială pentru a rămâne competitivi și pentru a răspunde cerințelor în continuă evoluție ale consumatorilor.

Digitalizarea reprezintă o direcție majoră de investiții: 67% dintre respondenți au îmbunătățit paginile web ale afacerilor lor, iar 63% folosesc soluții CRM pentru optimizarea interacțiunilor cu clienții.

Inteligența artificială (IA) este în topul priorităților tehnologice. În România, 71% dintre antreprenori au declarat că au intensificat utilizarea IA în ultimele luni, semnalând o creștere rapidă a adoptării acestei tehnologii. La nivel regional, intensificarea utilizării IA se situează la 61%, iar în Polonia 62%, diferența fiind explicată de maturitatea mai avansată a inițiativelor poloneze, care raportează creșteri mai moderate, spre deosebire de salturile spectaculoase înregistrate recent în România.

Raluca Popa, Partener, Servicii consultanță fiscală, EY România: „Tehnologia și inteligența artificială evoluează într-un ritm atât de rapid, încât pentru antreprenorii din România integrarea inteligenței artificiale în procesele de afaceri devine esențială pentru a rămâne competitivi. Aceștia trebuie să investească în inteligența artificială cu prioritate pentru a-și maximiza productivitatea, a îmbunătăți calitatea produselor și serviciilor și pentru a sprijini luarea de decizii mai bune și mai rapide”.

Raportul analizează România în contextul altor piețe din Europa Centrală și de Est, precum Polonia, Ungaria și Bulgaria. În timp ce antreprenorii polonezi prioritizează inovația de produs – 57% dintre aceștia având planuri în acest sens –, România se remarcă printr-un mix mai echilibrat de investiții în inovație. De asemenea, procentul celor care nu investesc deloc în inovare este cel mai mic dintre țările analizate (2%), semnalând un ecosistem antreprenorial dinamic și deschis la schimbare.

Mediul de afaceri din Polonia este perceput ca mai favorabil, ceea ce permite antreprenorilor să investească mai mult și să se adapteze rapid la cerințele pieței. România trebuie să îmbunătățească condițiile de afaceri pentru a atrage mai multe investiții și a sprijini dezvoltarea antreprenoriatului local.

Colaborarea strânsă cu autoritățile devine esențială pentru depășirea provocărilor. Coordonarea mai bună între sectorul public și cel privat poate crea un mediu de afaceri mai favorabil, iar implicarea antreprenorilor în elaborarea politicilor asigură că nevoile și preocupările lor sunt luate în considerare.

Raportul „Barometrul Antreprenoriatului în Europa Centrală și de Est” evidențiază că, în ciuda obstacolelor, spiritul antreprenorial activ și intențiile de inovare reprezintă oportunități reale pentru creșterea economică a României.

Pentru un viitor prosper al antreprenoriatului românesc, este necesară dezvoltarea unor strategii eficiente de gestionare a riscurilor, simplificarea reglementărilor și sprijinirea inovației. O mai bună colaborare între sistemul educațional și mediul de afaceri, împreună cu investiții în dezvoltarea personalului și tehnologiilor moderne, sunt factori cheie pentru un ecosistem antreprenorial sustenabil.