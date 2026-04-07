Elena Mateescu, șefa Administrația Națională de Meteorologie (ANM), a anunțat că vremea se va răci brusc începând de joi, când un val de aer rece va cuprinde treptat întreaga țară.

După temperaturi de până la 25-26 de grade în sud și sud-est, valorile termice vor scădea rapid, ajungând între 3 și 13 grade Celsius. Răcirea va fi resimțită în toate regiunile, fiind însoțită de precipitații și intensificări ale vântului.

Meteorologii avertizează că, începând de miercuri, scăderea temperaturilor va fi accentuată, iar până duminică inclusiv vremea va rămâne rece pentru această perioadă.

Elena Mateescu a explicat la Antena 3 CNN că vremea rece va aduce fenomene specifice sezonului de iarnă, în special în zonele montane.

La munte vor predomina ninsorile, iar în Carpații Meridionali și Orientali se va depune un strat nou de zăpadă de 10-15 centimetri. Vântul va avea intensificări puternice, cu viteze care pot depăși 80-100 km/h, ceea ce va duce la viscol.

Începând din noaptea de miercuri spre joi, precipitațiile mixte vor apărea și în zonele de centru și sud-est ale țării. Cantitățile de apă pot ajunge la 10-20 de litri pe metru pătrat în intervale scurte.

Răcirea va continua și în weekendul de Paște. Sâmbătă, temperaturile maxime vor ajunge la aproximativ 13 grade, iar în noaptea de Înviere vor fi valori negative în depresiuni, de până la -3 grade.

Pe litoral, temperaturile vor fi mai ridicate, dar nu vor depăși 7 grade în timpul nopții.

Pentru prima zi de Paște, duminică, maximele se vor încadra între 4 și 14 grade, iar minimele vor coborî până la -1 grad în depresiuni și vor ajunge la aproximativ 8 grade pe litoral.

Potrivit prognozei emise de ANM pentru intervalul 6 aprilie – 4 mai 2026, vremea va fi mai rece decât normalul perioadei în următoarele două săptămâni, în special în nord și est.

După această perioadă, temperaturile vor reveni treptat la valori normale. În același timp, probabilitatea pentru precipitații va fi ridicată în aproape toate regiunile, mai ales în intervalul 11 – 14 aprilie, când sunt posibile cantități mai însemnate de apă.

Evoluția vremii va fi caracterizată de variații semnificative de temperatură de la o zi la alta, ceea ce indică un regim termic instabil pe durata sărbătorilor pascale.