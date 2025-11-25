ANCOM arată că utilizatorii pot întâlni online materiale care pot ridica întrebări, de la publicitate politică mascată în perioada electorală până la informații ce pot încălca legea sau regulile platformelor. Instituția spune că atât utilizatorii, cât și candidații la alegerile locale parțiale din 7 decembrie au la dispoziție mecanisme clare pentru a reacționa atunci când observă astfel de materiale.

ANCOM reamintește modul în care sesizările pot fi depuse astfel încât autoritățile competente sau platformele digitale să poată interveni într-un timp util. Instituția explică faptul că aceste proceduri există tocmai pentru a facilita raportarea rapidă a conținutului ilegal.

Potrivit informațiilor comunicate, utilizatorii, candidații sau reprezentanții acestora pot raporta materialele publicitare politice neconforme identificate pe platformele online foarte mari sau pe alte pagini de internet. Sesizările pot fi depuse la birourile electorale de circumscripție sau la birourile electorale județene, iar datele de contact sunt publicate de Autoritatea Electorală Permanentă.

Platformele foarte mari precum Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, X și LinkedIn nu permit publicitatea politică. Din acest motiv, utilizatorii și candidații pot raporta direct acestor platforme reclamele care pot fi considerate materiale politice.

ANCOM spune că, dacă cei care raportează nu sunt mulțumiți de decizia platformei, se pot adresa sistemului intern de soluționare a plângerilor, care este obligatoriu pentru aceste servicii digitale.

Regulamentul privind serviciile digitale obligă platformele online foarte mari să pună la dispoziția utilizatorilor mecanisme prin care aceștia să poată raporta conținutul ilegal. Utilizatorii, inclusiv candidații sau reprezentanții lor, pot semnala direct acestor platforme informațiile pe care le consideră ilegale, folosind instrumentele pe care platformele trebuie să le mențină active.

ANCOM arată că, dacă o platformă nu respectă obligația de a avea un sistem pentru raportarea conținutului ilegal sau un mecanism intern pentru soluționarea plângerilor, utilizatorii pot depune o plângere către ANCOM. Plângerea trebuie însoțită de dovezi pentru fiecare pas realizat anterior în platformă. Dacă serviciul este stabilit în România, ANCOM soluționează plângerea. Dacă este vorba despre o platformă foarte mare stabilită în alt stat, ANCOM transmite sesizarea coordonatorului serviciilor digitale din statul de origine.

Pentru a sprijini utilizatorii, ANCOM a publicat informații detaliate despre rolul său ca autoritate responsabilă cu coordonarea serviciilor digitale în România. Instituția explică ce reprezintă conținutul ilegal, cine poate depune o plângere și ce tipuri de servicii pot fi vizate în baza regulamentului. Aceste detalii sunt disponibile în secțiunea dedicată serviciilor digitale din InfoCentru ANCOM.

ANCOM precizează că nu are rol în moderarea conținutului online. Instituția nu funcționează ca un organism de apel împotriva deciziilor platformelor foarte mari și nu acționează ca o autoritate extrajudiciară în litigiile dintre utilizatori cu privire la conținutul ilegal. Rolul său este strict legat de aplicarea regulamentului privind serviciile digitale.

Scrutinul este organizat în comuna Remetea din Bihor, comuna Mihai Eminescu din Botoșani, comuna Marga din Caraș-Severin, comunele Dobromir și Lumina din Constanța, orașul Găești din Dâmbovița, comuna Sopot din Dolj, comuna Valea Ciorii din Ialomița, comuna Vânători din Iași, comunele Șieu și Poienile de sub Munte din Maramureș și comuna Cârța din Sibiu.

În aceeași zi se organizează alegeri pentru funcția de primar general al Capitalei și pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Buzău.