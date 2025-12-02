Autoritatea Electorală Permanentă a publicat listele cu veniturile și cheltuielile candidaților pentru alegerile locale parțiale de duminică, 7 decembrie 2025.

Cătălin Drulă (USR): partidul lui plătește întreaga campanie la Primăria Capitalei. Drulă nu a cheltuit niciun leu din buzunarul propriu. USR s-a împrumutat cu 810.000 lei și a cheltuit până acum 140.615 lei, doar în București.

Daniel Băluță (PSD) și Ciprian Ciucu (PNL): își finanțează singuri campaniile. Băluță din banii lui, Ciucu din bani împrumutați.

Anca Alexandrescu (independent, sprijinită de AUR): nu figurează cu venituri sau cheltuieli declarate, iar AUR nu a declarat nicio cheltuială până acum.

USR este singurul partid care apare pe listele Autorității Electorale cu bani cheltuiți pentru campania din București. La 25 noiembrie 2025, partidul a declarat 700.000 lei din împrumuturi de la persoane fizice și, pe 26 noiembrie, încă 110.000 lei, tot din împrumuturi.

USR a strâns și a declarat la AEP 810.000 lei pentru campania lui Cătălin Drulă, care este și suma maximă permisă de lege pentru acest tip de alegeri.

Cătălin Drulă (USR): partidul lui s-a ocupat de toți banii, el nu a cheltuit nimic din buzunar.

Daniel Băluță (PSD): și-a plătit singur campania, contribuind cu 810.000 lei din banii lui, depuși în contul de campanie pe 24 noiembrie 2025.

Ciprian Ciucu (PNL): și el a plătit din buzunarul propriu, 207.000 lei, dar în declarații apar doar cheltuieli mici pentru Buzău – 6.534 lei pentru afișe, trecute în documentele partidului.

Din documentele publicate de Autoritatea Electorală Permanentă reiese că USR a folosit toți banii din împrumuturi doar pentru campania lui Cătălin Drulă, chiar dacă are candidați și în alte localități.

De exemplu, pentru alegerile de la Consiliul Județean Buzău, USR și PNL s-au pus de acord să susțină un singur candidat, Mihai Răzvan Moraru, pentru a-l împiedica pe Marcel Ciolacu să câștige. Totuși, USR nu a dat bani pentru campania lui Moraru.

Documentele arată că banii declarați pentru campania lui Moraru – 540.000 lei – provin din împrumuturi făcute de candidat, nu de partid.

Un detaliu interesant este că USR și partidul SENS, care o susține pe Ana Ciceală la Primăria Capitalei, au lucrat cu același furnizor de materiale electorale, compania Lemana Efect SRL.

SENS a cheltuit în total aproape 30.000 lei pentru afișe, broșuri și pliante, bani despre care spune că vin din finanțare privată, chiar dacă partidul nu apare în lista oficială a veniturilor electorale.

USR a cheltuit pentru campania de București 140.715 lei. Dintre aceștia, 84.749 lei au mers la Lemana Efect SRL pentru broșuri și pliante. Restul banilor au fost folosiți pentru publicitate online și alte servicii:

G4 Global Journalism SRL – 85.435 lei Intervet Comp SRL – 13.542 lei Spot Agency – 16.900 lei



Se observă că Drulă și Ciceală concurează pe același segment de electorat progresist, probabil de aceea au folosit același furnizor.

PSD a declarat în total venituri de campanie de 1.002.600 lei, provenite de la propriii candidați. Contribuțiile principale:

Daniel Băluță (București) – 810.000 lei

alți 10 candidați au contribuit între 2.250 și 28.350 lei fiecare

Până acum, PSD a raportat cheltuieli totale de 53.150 lei.