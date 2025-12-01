Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) a anunțat finalizarea plăților în avans pentru Campania 2025 și a precizat că, începând de marți, 2 decembrie, este pregătită tehnic să autorizeze plățile regulare.

Etapa de achitare a sumelor integrale îi vizează atât pe fermierii care nu au beneficiat de avans în perioada 16 octombrie – 27 noiembrie, cât și pe cei care au încasat deja 70% din cele zece scheme autorizate în acest an.

Iată în detaliu ce sume urmează să intre în conturi la plata finală, potrivit Agrointel, și cum se calculează diferențele pentru beneficiarii care au primit avansul.

Potrivit APIA, după încheierea campaniei de avans, instituția trece la autorizarea plăților finale pentru toți fermierii eligibili. Această etapă este esențială pentru producători, întrucât aduce în conturile lor sumele integrale în lei, calculate la cursul oficial de 5,0806 lei/euro, stabilit pentru Campania 2025.

Pe lista plăților finale intră atât fermierii care nu au reușit să intre la avans până la 27 noiembrie, cât și beneficiarii care au încasat deja 957,45 milioane de euro în avans – echivalentul a 4,86 miliarde de lei –, sumă autorizată pentru 652.505 fermieri.

Fermierii care au depus cereri eligibile dar nu au fost incluși în campania de avans urmează să primească la achitarea finală sumele întregi corespunzătoare celor zece scheme autorizate. Cuantumurile calculate în lei, aplicând cursul de 5,0806 lei/euro, sunt următoarele:

PD-01 – Sprijin de bază pentru venit în scopul sustenabilității (BISS):

89,3400 euro/ha = 453,90 lei/ha PD-02 – Sprijin redistributiv complementar pentru venit (CRISS):

46,8700 euro/ha = 238,127 lei/ha PD-03 – Sprijin pentru tinerii fermieri:

43,20 euro/ha = 219,481 lei/ha PD-04 – Practici benefice pentru mediu în teren arabil:

56,28 euro/ha = 285,936 lei/ha PD-05 – Agricultură prietenoasă cu mediul în ferme mici:

85,00 euro/ha = 431,851 lei/ha PD-06 – Înierbarea intervalului dintre rânduri în plantații pomicole/viticole:

85,00 euro/ha = 431,851 lei/ha PD-21 – Sprijin cuplat pentru venit – vaci de lapte:

296,12 euro/cap = 1.504,467 lei/cap PD-22 – Sprijin cuplat pentru venit – carne de vită:

190,82 euro/cap = 969,480 lei/cap PD-23 – Sprijin cuplat pentru venit – bivolițe de lapte:

160,00 euro/cap = 812,896 lei/cap PD-24 – Sprijin cuplat pentru venit – ovine/caprine:

12,54 euro/cap = 63,71 lei/cap

Aceste valori reprezintă cuantumurile integrale, aferente plății finale, fără procent de avans.

Fermierii care au beneficiat de plăți în avans în perioada 16 octombrie – 27 noiembrie au primit 70% din cuantumurile totale.

La plata finală, ei vor încasa restul de 30%, calculat conform valorilor integrale aprobate.

Diferențele pentru fiecare schemă sunt următoarele:

PD-01 (BISS):

30% din 453,900 lei/ha = 136,17 lei/ha

30% din 453,900 lei/ha = 136,17 lei/ha PD-02 (CRISS):

30% din 238,127 lei/ha = 71,43 lei/ha

30% din 238,127 lei/ha = 71,43 lei/ha PD-03 (Tinerii fermieri):

30% din 219,481 lei/ha = 65,70 lei/ha

30% din 219,481 lei/ha = 65,70 lei/ha PD-04 (Practici benefice în arabil):

30% din 285,936 lei/ha = 85,78 lei/ha

30% din 285,936 lei/ha = 85,78 lei/ha PD-05 (Ferme mici, agricultură prietenoasă):

30% din 431,851 lei/ha = 129,555 lei/ha

30% din 431,851 lei/ha = 129,555 lei/ha PD-06 (Înierbarea rândurilor):

30% din 431,851 lei/ha = 129,555 lei/ha

30% din 431,851 lei/ha = 129,555 lei/ha PD-21 – Vaci de lapte:

30% din 1.504,467 lei/cap = 451,340 lei/cap

30% din 1.504,467 lei/cap = 451,340 lei/cap PD-22 – Carne de vită:

30% din 969,480 lei/cap = 290,844 lei/cap

30% din 969,480 lei/cap = 290,844 lei/cap PD-23 – Bivolițe de lapte:

30% din 812,896 lei/cap = 243,86 lei/cap

30% din 812,896 lei/cap = 243,86 lei/cap PD-24 – Ovine/caprine:

30% din 63,710 lei/cap = 19,113 lei/cap

Aceste resturi de plată reprezintă diferențele finale care completează sumele deja virate în avans, astfel încât fiecare fermier să încaseze cuantumul integral pentru campania în curs.

APIA amintește fermierilor că plata finală din decembrie nu reprezintă finalul tuturor schemelor aferente Campaniei 2025. În lunile următoare sunt programate mai multe tranșe importante:

Ajutoarele Naționale Tranzitorii (ANT) – atât pentru vegetal, cât și pentru zootehnie, sunt programate pentru a fi achitate din ianuarie 2026. Acestea sunt scheme finanțate integral de la bugetul național și reprezintă un sprijin suplimentar pentru fermele aflate în dificultate.

Sprijinul Cuplat pentru Venit (SCV) în sectorul vegetal va fi plătit în mai 2026, dată tradițională pentru această categorie de sprijin, dat fiind că necesită verificări suplimentare la culturile horticole și la cele cu an de recoltă tardiv.

Campania de plăți 2025 se va încheia oficial la 30 iunie 2026, conform calendarului stabilit la nivel european.

Finalizarea plăților în avans este un pas important, întrucât APIA a reușit să autorizeze aproape un miliard de euro pentru mai bine de 652.000 de fermieri în doar șase săptămâni. În paralel, instituția a pregătit infrastructura tehnică pentru a trece rapid la plata regulată, astfel încât fermierii să beneficieze de fondurile europene înainte de finalul anului.