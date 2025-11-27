APIA Bistriţa Năsăud a început să plătească în avans subvenţiile pentru fermieri. Peste 20 de milioane de euro au fost deja autorizaţi pentru plata în avans. Între 16 octombrie și 27 noiembrie, APIA a aprobat plata avansului pentru 25.892 de cereri, în valoare de 20.546.571 euro.

În 2025, în judeţ s-au depus 26.953 de cereri de plată, pentru peste 178.000 de hectare de teren.

APIA a finalizat plățile în avans pentru subvențiile din 2025. Anunțul a venit joi, 27 decembrie, cu o zi înainte de termenul limită pentru autorizarea cererilor. Oficial, perioada de avans a fost între 16 octombrie și 30 noiembrie.

Au fost autorizate aproape 957 milioane de euro (aproximativ 4,86 miliarde lei) pentru 652.505 fermieri. APIA a transmis că toți cei autorizați vor primi banii până la sfârșitul lunii noiembrie. Cei care nu au primit încă sumele nu au fost autorizați la plată.

Directorul APIA, Gabriela Nicoleta Andrei, a spus că procesul a fost rapid și transparent și că instituția este pregătită să facă plățile finale începând cu 2 decembrie, atât pentru fermierii care au primit avans, cât și pentru cei care nu l-au primit. Scopul este ca toți fermierii eligibili să primească integral sprijinul cuvenit.

Pentru comparație, anul trecut, prima tranșă de avans a fost de 1,28 miliarde de euro, din care peste 1 miliard de euro fuseseră deja plătiți la 28 noiembrie.

Recent, Emil Dumitru, secretar de stat în Ministerul Agriculturii, a explicat că dintre cei 700.000 de fermieri care cer anual subvenții de la APIA, prea puțini sunt înregistrați fiscal sau funcționează ca firme. El a precizat că persoanele fizice care cresc animale nu ar trebui să primească mai mult de 5.000 de euro de la APIA.

Dumitru a atras atenția că România primește anual aproximativ 700.000 de cereri unice de plată pentru subvenții directe de circa 2,1 miliarde de euro, dar, în același timp, balanța comercială a țării arată un deficit de 3,47 miliarde de euro pe produsele agroalimentare. Din analiza sa reiese că doar 86.000 de companii sunt fiscal înregistrate, restul fiind persoane fizice, ceea ce duce la o agricultură „cu două sau trei viteze”.

El a spus că trebuie create politici fiscale sustenabile pentru ca fermierii să aibă șansa să acceseze fonduri de investiții prin Pilonul 2 din FEADER și pentru a avea o competiție loială pe piața agroalimentară. Dumitru a menționat că, pe Pilonul 1, România plătește 474 de milioane de euro unor 38.003 de fermieri persoane fizice care nu sunt înregistrați fiscal, ceea ce reprezintă o jumătate de miliard de euro anual.

Potrivit spuselor sale, fermierii activi ar trebui să fie înregistrați fiscal și să primească peste 5.000 de euro doar dacă respectă această condiție. În caz contrar, aceștia rămân în zona de subdezvoltare și nu pot accesa credite sau fonduri pentru investiții.

Dumitru a explicat că strategia și planul național pentru agricultură sunt bine documentate, cu analize SWOT și evaluări ale nevoilor, dar că reformele necesare trebuie făcute rapid. El a adăugat că aceste reforme vor implica decizii nepopulare, dar sunt necesare pentru a evita plăți excesive persoanelor fizice, care generează concurență neloială și instabilitate în lanțul agroalimentar.