Românii care își alimentează mașinile astăzi, 5 decembrie, beneficiază de prețuri mai mici la carburanți față de ziua precedentă. Există ieftiniri de până la șase bani pe litru, cea mai mare reducere fiind aplicată motorinei standard, potrivit Peco Online.

Astfel, motorina standard costă acum între 7,75 și 7,91 lei litrul. Motorina premium s-a ieftinit cu cinci bani, ajungând să coste între 8,17 și 8,46 lei litrul.

Și benzina premium este mai ieftină, după o scădere de patru bani, prețul acesteia situându-se între 8,07 și 8,37 lei litrul. În schimb, benzina standard continuă să coste între 7,5 și 7,65 lei litrul.

GPL-ul se menține la valori cuprinse între 3,7 și 3,77 lei litrul.

Cele mai mici prețuri din țară sunt înregistrate la stațiile Petrolium din Albești, județul Mureș, unde benzina poate fi cumpărată cu 7,36 lei litrul, iar motorina cu 7,66 lei litrul.

În marile orașe ale țării, prețurile minime se situează după cum urmează: în București, benzina costă cel puțin 7,46 lei, motorina 7,71 lei, iar GPL-ul 3,70 lei. La Cluj-Napoca, benzina pornește de la 7,49 lei, motorina de la 7,76 lei și GPL-ul de la 3,74 lei. În Timișoara, benzina cea mai ieftină este 7,49 lei, motorina 7,76 lei, iar GPL-ul 3,69 lei. La Iași, benzina începe de la 7,50 lei, motorina de la 7,76 lei și GPL-ul de la 3,80 lei. În Constanța, benzina pleacă de la 7,50 lei, motorina de la 7,73 lei, iar GPL-ul de la 3,78 lei.

În ultima lună, prețul benzinei a crescut puțin, cu aproximativ 1,5%. Asta înseamnă că un plin de 50 de litri costă cu 5,5 lei mai mult decât acum 30 de zile.

La motorină, creșterea a fost puțin mai mare, 1,8%, ceea ce înseamnă că un plin de 50 de litri este cu 7 lei mai scump decât luna trecută.

În Uniunea Europeană, România are una dintre cele mai ieftine benzină și motorină, dar nu cea mai ieftină. La benzină, suntem pe locul 11, după țări ca Bulgaria, Croația, Cipru, Cehia, Lituania, Malta, Polonia, Slovenia, Spania și Suedia. La motorină, suntem pe locul 14, după țări precum Bulgaria, Croația, Cipru, Cehia, Estonia, Ungaria, Letonia, Luxemburg, Malta, Polonia, Slovacia, Slovenia și Spania.

Dacă ne uităm doar la prețurile fără taxe, România e pe locul 11 la benzină și pe locul 12 la motorină, rămânând tot printre cele mai accesibile țări din UE.