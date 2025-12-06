Plata finală include atât schemele directe din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), cât și măsurile compensatorii din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), iar fermierii vor beneficia și de plățile bonus la hectar și animale.

Plățile compensatorii se acordă fermierilor care au încheiat angajamente specifice în cadrul măsurilor agro-mediu și climă și vor fi efectuate la cursul de 4,9743 lei/euro. În cadrul intervenției DR-01, pentru pajiști permanente, fermierii primesc pentru pajiști cu Înaltă Valoare Naturală lucrări manuale 242 euro/ha/an, lucrări cu utilaje ușoare 163 euro/ha/an, iar pentru pajiști simple 142 euro/ha/an. Pajiștile importante pentru Crex crex primesc 310 euro/ha/an pentru lucrări manuale și 231 euro/ha/an pentru lucrări cu utilaje ușoare.

Pentru pajiști importante pentru Lanius minor și Falco vespertinus, cuantumurile sunt de 159 euro/ha/an pentru lucrări manuale și 80 euro/ha/an pentru lucrări cu utilaje ușoare. Pajiștile importante pentru fluturi (Maculinea sp.) primesc 159 euro/ha/an pentru lucrări manuale, iar pajiștile pentru acvila țipătoare mică (Aquila pomarina) au cuantumuri de 410 euro/ha/an pentru lucrări manuale și 331 euro/ha/an pentru lucrări cu utilaje ușoare, conform Agrointel.

Intervenția DR-02, destinată terenurilor arabile, include plăți pentru culturi verzi de 128 euro/ha/an, pentru adaptarea la schimbările climatice 105 euro/ha/an, pentru terenurile importante ca zone de hrănire pentru gâsca cu gât roșu 93 euro/ha/an, pentru acvila țipătoare mică 151 euro/ha/an și pentru refugii ecologice destinate păsărilor comune 92 euro/ha/an. În cadrul intervenției DR-03, pentru creșterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de abandon, cuantumurile sunt de 87 euro/UVM/an pentru ovine, 40 euro/UVM/an pentru caprine, 200 euro/UVM/an pentru bovine și ecvidee, și 300 euro/UVM/an pentru porcine.

Intervenția DR-04, destinată conversiei la agricultura ecologică, prevede pentru culturi arabile 293 euro/ha/an, legume 431 euro/ha/an, livezi 620 euro/ha/an, vii 530 euro/ha/an și plante medicinale și aromatice 365 euro/ha/an. Pentru pajiști permanente aflate în conversia la agricultura ecologică fără angajament agro-mediu și climă, cuantumul este de 143 euro/ha/an, iar cu angajament de 39 euro/ha/an. Intervenția DR-05, pentru menținerea certificării în agricultura ecologică, stabilește plăți pentru culturi arabile 218 euro/ha/an, legume 431 euro/ha/an, livezi 442 euro/ha/an, vii 479 euro/ha/an, plante medicinale și aromatice 350 euro/ha/an, iar pentru pajiști permanente fără angajament 129 euro/ha/an și cu angajament 73 euro/ha/an.

Zonele cu constrângeri naturale sunt acoperite prin intervențiile DR-09, DR-10 și DR-11. DR-09, pentru zona montană, are cuantumul standard de 94 euro/ha/an, aplicându-se degresivitate pentru suprafețe mai mari de 50 hectare: 1-50 ha 100%, 50,01-100 ha 75%, 100,01-300 ha 50%, peste 300 ha 35%. DR-10, pentru zone afectate de constrângeri naturale semnificative, are cuantumul de 12 euro/ha/an, iar DR-11, pentru zone cu constrângeri naturale specifice, 80 euro/ha/an, cu aceeași degresivitate.

Fermierii nu au mai putut deschide angajamente noi în cadrul măsurilor M.10 și M.11 în campania 2025, însă continuă implementarea angajamentelor deschise în cadrul PNDR 2014-2020, până la finalizarea perioadei asumate. În paralel, se pot deschide angajamente noi în intervențiile de mediu și climă din PS PAC 2023-2027. Pentru măsura 11 – Agricultura ecologică – cuantumurile sunt de 293 euro/ha/an pentru culturi arabile, 500 euro/ha/an pentru legume, 620 euro/ha/an pentru livezi, 530 euro/ha/an pentru vii și 365 euro/ha/an pentru plante medicinale și aromatice.