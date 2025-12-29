Judecătoarea Raluca Moroșanu a devenit cunoscută publicului larg în urma documentarului Recorder, în care a fost prezentată drept una dintre vocile critice la adresa Inspecției Judiciare și a modului în care aceasta ar exercita presiuni asupra magistraților. Apariția a generat reacții ample, inclusiv apeluri la solidaritate profesională și proteste în interiorul sistemului.

La scurt timp după acest episod, atenția s-a mutat asupra activităților magistratului. Potrivit informațiilor, aceasta a ales ca vacanță de iarnă, Laponia, o zonă cunoscută pentru pachetele turistice cu costuri ridicate în sezonul de iarnă.

În acest context, tema veniturilor magistraților și a discrepanțelor dintre discursul public și nivelul de trai a revenit în prim-plan, evidențiind aroganța și ipocrizia discursului.

Judecătoarea Raluca Moroșanu figurează, potrivit declarației de avere depuse pentru anul 2023, cu venituri salariale de peste 249.000 de lei obținute într-un singur an de la Curtea de Apel București. Calculat lunar, acest venit depășește pragul de 20.000 de lei, o sumă semnificativ peste media națională.

Documentele oficiale indică, de asemenea, existența unor economii consistente, incluzând conturi și depozite bancare de peste 80.000 de euro, precum și fonduri de investiții evaluate la aproximativ 315.000 de lei. Aceste date sunt publice și fac parte din obligațiile de transparență impuse magistraților.

În paralel, a fost adusă în discuție și perspectiva pensionării, un subiect sensibil în dezbaterea publică. Conform estimărilor vehiculate, pensia brută a judecătoarei ar urma să fie de aproximativ 34.000 de lei, ceea ce ar însemna un venit net lunar de 23.669 de lei, peste nivelul salariului actual.

Judecătoarea Raluca Moroșanu a atras atenția și prin activitatea sa din mediul online în perioada vacanței. Pe 26 decembrie, magistratul și-a schimbat fotografia de profil de pe Facebook cu una realizată în Laponia, având ca fundal Aurora Boreală, imagine care a fost rapid preluată și comentată.

Prezența sa în această destinație a fost confirmată și de consultantul în turism Răzvan Pascu, care a publicat o fotografie comună și un mesaj de apreciere:

„Știam deja că Raluca Moroșanu este un om super fain (…) Acum câteva săptămâni toată țara a aflat și că e curajoasă și dreaptă, ceea ce e chiar o virtute în România zilelor noastre”.

Laponia este considerată o destinație exclusivistă în perioada sărbătorilor, costurile unui sejur de Crăciun pornind de la aproximativ 2.000 de euro și ajungând, în funcție de pachet, la 4.000 de euro de persoană. Aceste pachete includ, de regulă, transport aerian, cazare și activități specifice zonei, precum safari cu husky.

Asocierea acestor costuri cu veniturile și beneficiile viitoare ale magistratului a alimentat dezbaterea publică, fără ca vreo acuzație de ilegalitate să fie formulată oficial.

Judecătoarea Raluca Moroșanu a mai fost subiect de interes mediatic și în legătură cu unele decizii pronunțate în sala de judecată. Unul dintre cazurile intens discutate a vizat schimbarea încadrării juridice într-un dosar de tentativă de omor, într-o speță în care un milionar a fost acuzat că ar fi încercat să își înece soția într-un jacuzzi.

Instanța a decis reîncadrarea faptei la „lovire și alte violențe”, motivarea fiind aceea că martorii nu au putut preciza durata exactă în care victima ar fi avut capul sub apă. Această soluție a fost criticată în spațiul public și analizată pe larg de comentatori juridici și de presă.

Totodată, publicația Gândul a relatat că Moroșanu ar fi fost singurul magistrat de la Curtea de Apel București, dintr-un total de 243, care a votat „pentru” legea pensiilor speciale propusă de Ilie Bolojan, în condițiile în care aceasta ar urma să beneficieze de vechile reglementări favorabile.