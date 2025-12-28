Valerius M. Ciucă a subliniat că toți cei patru judecători ai Curții Constituționale care au părăsit, duminică, sala în timpul dezbaterilor privind Legea pensiilor magistraților „nu mai pot participa la voturi valide în cadrul CCR”.

Valerius M. Ciucă, profesor la Facultatea de Drept a Universității „Alexandru Ioan Cuza” și fost judecător la Tribunalul Uniunii Europene, a scris pe Facebook că neprezentarea unui judecător în deliberare echivalează cu o autodemisie, subliniind că nici măcar moartea nu împiedică exprimarea unui verdict, existând exemple similare în întreaga lume. El a adăugat că cei patru judecători care au părăsit ședința nu mai pot vota valid și se află în afara ordinii constituționale și a normelor universale.

“Dacă, în deliberare, un „judecător” nu se prezintă, el este considerat demis automat. Nici moartea nu reprezintă cauză de non-deliberare. Pe patul de moarte, judecătorul poate fi chestionat în legătură cu verdictul său. Au fost numeroase cazuri în toată lumea. Neprezentarea în deliberare, în orice ordin jurisdicţional, este echivalentă cu autodemisia. Cei patru, pe cale de consecinţă, nu mai pot vota. Se află în afara ordinii constituţionale şi în afara normelor universale“, a scris pe Facebook, Valerius M. Ciucă, profesor la Facultatea de Drept din cadrul Universităţii Alexandru Ioan Cuza, fost judecător la Tribunalul Uniunii Europene de la Luxemburg.

Profesorul Valerius M. Ciucă a apreciat că, cel mai probabil, cei patru judecători ai CCR au considerat că prezența lor în ședință „nu era decât o formalitate de partid”.

“Probabil, nimeni nu le-a spus ce rol fundamental îndeplinesc în statul nostru. Probabil, au doar un spirit ludic, sau, mai rău, nu-i interesează ştiinţa dreptului şi duhul statalităţii. Nu ştim nimic despre motivaţiile lor. Interesează aparenţa dezerţiunii lor instituţionale. Poţi motiva dizidenţa, opinia separată, completul de divergenţă, dar niciodată dezerţiunea. Precum la generali, dezerţiunea este sinonimă cu trădarea şi, fireşte, natural, cu autodemisia“, a mai spus profesorul ieşean.

Valerius M. Ciucă a afirmat că, „pe cale de consecință, cei patru judecători nu mai pot participa la voturi valide în cadrul CCR”.

Curtea Constituțională a amânat pentru luni decizia privind Legea pensiilor magistraților, care aduce modificări în calculul pensiilor și în condițiile de pensionare. Aceasta este a doua amânare a verdictului, de această dată motivată de lipsa cvorumului, care presupune prezența a șase dintre cei nouă judecători ai Curții.