Raluca Turcan a subliniat, duminică, pe Facebook, că nu poate fi doar o coincidență faptul că toți cei patru judecători numiți de PSD au lăsat Curtea Constituțională fără cvorum și și-a exprimat speranța că nu vom asista la blocarea CCR pe termen nelimitat.

Aceasta atrage atenția că, având în vedere că cvorumul este de 6, Curtea Constituțională nu poate desfășura ședințe dacă lipsesc judecătorii propuși de PSD.

„Sper să nu fie aceasta strategia: amânarea la infinit, prin blocaj instituțional, a soluționării unei teme atât de importante pentru societate. Întreb, pentru că dincolo de proceduri, miza este funcționarea statului de drept. Iar o CCR blocată nu e un accident, ci un semnal politic extrem de grav”, mai spune Turcan.

Curtea Constituțională a anunțat, duminică, că va continua deliberările luni, 29 decembrie 2025, la ora 10:00, în cazul obiecției de neconstituționalitate privind Legea pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor magistraților, obiecție formulată de Înalta Curte de Casație și Justiție. CCR a amânat decizia după ce, în ședința de duminică, 28 decembrie 2025, nu a fost atins cvorumul necesar.

Potrivit surselor MEDIAFAX, lipsa cvorumului s-a datorat plecării din ședință a magistraților propuși de PSD.

Alexandru Muraru a afirmat, duminică seară pe Facebook, că un stat de drept nu poate funcționa pe principiul „evităm votul ca să evităm decizia” și a subliniat că judecătorii CCR trebuie să reprezinte repere de integritate și responsabilitate.

”Dacă se confirmă că lipsa cvorumului a fost rezultatul unor retrageri deliberate, deşi exista posibilitatea formării unei majorităţi, nu mai vorbim despre o chestiune procedurală. Vorbim despre un blocaj intenţionat, cu efecte directe asupra procesului legislativ şi asupra încrederii publice în stat. Nu putem fugi la infinit de responsabilitate prin artificii procedurale. Justiţia nu poate funcţiona pe baza absenţei strategice, iar instituţiile nu pot fi transformate în ostaticii propriilor membri”, a afirmat Alexandru Muraru.

Liderul PNL Iași a declarat că judecătorii Curții Constituționale ar trebui să manifeste „curaj, verticalitate și asumare”, subliniind că mandatul lor nu implică reprezentare, negocieri sau protejarea intereselor profesionale, ci presupune o responsabilitate constituțională fermă.

”Legea trebuie validată sau respinsă prin argumente juridice, nu neutralizată prin inacţiune. Orice altă abordare transformă procedura constituţională într-un exerciţiu de evitare a răspunderii”, a mai declarat Alexandru Muraru.

Liderul PNL Iaşi susţine că PSD poartă o responsabilitate majoră în acest caz.