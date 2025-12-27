Medicii veterinari de liberă practică, adică cei care se ocupă de animalele din mediul rural, au primit o veste foarte proastă chiar înainte de Crăciun. La începutul săptămânii, Guvernul a adoptat o lege care le reduce salariul de la 10.000 de lei pe lună la 5.000 de lei pe lună.

Această decizie vine după ce, cu puțin timp înainte, Guvernul stabilise bani pentru a le plăti veterinarilor sumele restante pentru munca deja făcută. Pe 23 decembrie, Executivul a dat Ordonanța de Urgență nr. 89/2025, cunoscută și ca „Ordonanța Trenuleț”, care aduce mai multe schimbări fiscale și pregătește bugetul pe 2026.

Noua ordonanță include și această tăiere de salarii, chiar după ce veterinarilor li se promisese că vor primi banii restanți pentru serviciile efectuate. ANSVSA a explicat că Guvernul alocă 101,792 milioane de lei din fondul de rezervă pentru a plăti datoriile către medicii veterinari, care sunt esențiali pentru sănătatea animalelor și siguranța alimentelor.

În aceeași zi, Guvernul a luat încă o decizie: a tăiat la jumătate salariul lunar al medicilor veterinari concesionari. Aceasta face parte din Ordonanța nr. 89/2025, numită și „Ordonanța Trenuleț”.

Concret, medicii veterinari care lucrează zilnic câte 8 ore pentru proprietarii de animale din ferme mici (excluzând weekendurile și sărbătorile legale) vor primi de la anul 5.000 de lei pe lună, în loc de 10.000 de lei cât primeau înainte. Acești bani acoperă transportul probelor, ridicarea produselor, instruirea profesională, consilierea proprietarilor, înregistrarea animalelor în situații de urgență și inspecția sau certificarea animalelor pentru sacrificare.

Anul acesta, medicii veterinari au avut o majorare de aproximativ 10% la tarifele pentru serviciile prestate. O parte din acești bani o plătesc proprietarii animalelor, iar restul vine de la stat prin ANSVSA.