Decizia aparține Uniunii Europene și introduce pentru prima dată un standard comun aplicabil în toate statele membre, în condițiile în care, până acum, regulile privind numerarul diferă considerabil de la o țară la alta.

Germania se numără printre statele care, în prezent, permit plăți în numerar fără o limită generală. Totuși, pentru sume mai mari de 10.000 de euro, cumpărătorii sunt deja obligați să își dovedească identitatea și proveniența banilor, iar comercianții trebuie să păstreze aceste informații, conform Ruhr24.

Din vara anului 2027, situația se va schimba semnificativ. Noua reglementare europeană se va aplica majorității tranzacțiilor comerciale de valoare mare și va introduce un plafon clar pentru plățile în numerar, inclusiv în Germania.

Există însă și excepții importante. Limita de 10.000 de euro se aplică exclusiv tranzacțiilor comerciale și nu vizează plățile între persoane fizice. Astfel, dacă o persoană cumpără, de exemplu, o mașină de la un vecin, plata în numerar va putea fi făcută în continuare fără limită. În schimb, dacă vânzătorul este un comerciant sau un dealer auto, plafonul de 10.000 de euro va fi obligatoriu. Totodată, statele membre care au deja plafoane mai mici pentru plățile cash pot păstra aceste reguli mai stricte. Franța și Spania, de exemplu, limitează deja plățile în numerar la 1.000 de euro.

Chiar și înainte de introducerea noii reguli europene, Germania avea deja anumite restricții privind utilizarea numerarului. Din anul 2020, achizițiile anonime de metale prețioase sunt limitate la 1.999,99 euro. Din aprilie 2023, plata cash la cumpărarea de imobile este complet interzisă, iar notarii au obligația de a verifica metoda de plată în cadrul tranzacțiilor imobiliare. În acest context, plafonul de 10.000 de euro este perceput ca o continuare a unui trend deja existent.

La nivel european, situația este departe de a fi uniformă. Reglementările privind numerarul diferă considerabil de la un stat la altul. Franța și Spania impun un plafon de 1.000 de euro, Grecia limitează plățile cash la 500 de euro, Italia la 5.000 de euro, iar Portugalia la 3.000 de euro, respectiv 1.000 de euro pentru rezidenții fiscali. În schimb, Austria, Irlanda și Suedia nu au impus până acum limite generale pentru plățile în numerar. Prin introducerea plafonului de 10.000 de euro, Uniunea Europeană stabilește un prag minim comun, dar lasă statelor membre libertatea de a aplica reguli mai stricte.

Noua măsură a generat și critici, precum și temeri legate de libertatea individuală. Un studiu realizat de Deutsche Bundesbank arată că 93% dintre cetățeni doresc să poată decide singuri dacă plătesc în numerar sau prin alte metode. Pentru mulți, numerarul reprezintă un instrument important de protejare a vieții private, iar limitarea acestuia este percepută ca o restrângere a libertăților personale.