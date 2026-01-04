Valoarea maximă a unui tichet de masă a fost majorată la 45 de lei, aplicabilă începând cu drepturile aferente lunii noiembrie 2025. Această modificare a fost stabilită prin Legea nr. 201/2025, publicată în Monitorul Oficial la data de 28 noiembrie 2025, și este deja în vigoare. Până la această schimbare, valoarea maximă era de 40,18 lei.

Noul plafon de 45 de lei rămâne valabil pe tot parcursul semestrului I din 2026 și în primele trei luni ale semestrului II, respectiv iulie, august și septembrie 2026. Deși au existat discuții la nivel guvernamental privind o posibilă creștere la 50 de lei de la 1 ianuarie 2026, forma finală adoptată de Camera Deputaților a menținut plafonul la 45 de lei.

Este esențial de subliniat că nu a crescut valoarea efectivă a tichetului de masă acordat automat salariaților, ci doar valoarea maximă permisă de lege. Angajatorii nu sunt obligați să acorde valoarea maximă și pot stabili orice sumă sub acest plafon, în funcție de bugetul propriu. Obligația lor este doar de a nu depăși limita legală.

Cadrul legal aplicabil tichetelor de masă este reglementat de Legea 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, de normele de aplicare aprobate prin HG 1.045/2018 și de prevederile din Codul Fiscal. Tichetele pot fi utilizate exclusiv pentru achiziția de produse alimentare sau pentru plata mesei în unitățile partenere. Angajații care lucrează în regim de telemuncă sau hibrid au aceleași drepturi ca cei care lucrează la birou.

Salariații cu contract individual de muncă cu timp parțial pot primi tichete de masă, cu condiția să aibă stabilită funcția de bază la angajatorul respectiv. Aceeași regulă se aplică și în cazul persoanelor care au mai multe contracte de muncă sau mai multe funcții, acestea neputând beneficia de tichete din mai multe surse simultan. Codul muncii nu stabilește un număr fix de ore pentru norma parțială, aceasta putând însemna orice program sub opt ore pe zi sau 40 de ore pe săptămână.

Numărul de tichete acordate lunar nu poate depăși numărul de zile lucrate și nici numărul de zile lucrătoare din luna respectivă. O zi lucrătoare este considerată egală indiferent dacă salariatul lucrează două ore sau opt ore. În cazul programelor care depășesc opt ore pe zi, numărul de tichete se calculează proporțional cu orele lucrate, fracțiile fiind considerate zile de prezență, fără a depăși totalul zilelor lucrătoare din lună. Programul inegal este permis atât timp cât se respectă media de 40 de ore pe săptămână.

„Salariații beneficiază lunar de un număr de tichete de masă cel mult egal cu numărul de zile lucrate, iar acest număr nu poate depăși numărul de zile lucrătoare din luna pentru care se acordă tichetele”, scrie în HG 1.045/2018.

Tichetele de masă nu se acordă în perioadele de concediu de odihnă, zile libere plătite pentru evenimente familiale, alte zile libere legale sau contractuale, delegare sau detașare cu indemnizație, concediu medical, absențe sau alte situații stabilite de angajator împreună cu sindicatele sau reprezentanții salariaților.

Angajatorii nu sunt obligați să acorde tichete de masă, însă dacă aleg să le ofere, trebuie să prevadă în contractele colective sau regulamentele interne numărul beneficiarilor, valoarea nominală, categoriile de salariați eligibili și criteriile de selecție.

Separat de regimul general al tichetelor de masă pentru salariați, donatorii de sânge beneficiază de bonuri de masă în valoare de 280 de lei, sumă valabilă până la sfârșitul anului. Această valoare a fost majorată de patru ori față de nivelul anterior de 67 de lei, începând cu 1 ianuarie 2024. Poate dona sânge orice cetățean român cu domiciliul în România sau cetățean al Uniunii Europene cu reședință în țară, cu acordul medicului. Pe lângă tichetele de masă, donatorii beneficiază și de o zi liberă de la serviciu și de posibilitatea achiziționării de titluri de stat cu dobânzi preferențiale.