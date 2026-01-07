Primăria Sectorului 2 a transmis că sumele pe care oamenii le datorează la bugetul local sunt stabilite prin decizii de impunere. Aceste decizii sunt trimise contribuabililor până cel târziu pe 31 martie, în fiecare an. Instituția a explicat și de ce au apărut schimbări bruște ale sumelor afișate după ce mai mulți bucureșteni s-au enervat pentru că impozitele locale au crescut de la o zi la alta.

Ei au observat o anumită sumă în aplicația Ghișeul.ro, iar a doua zi au văzut o sumă mai mare. Acest lucru s-a întâmplat după ce unele taxe au fost majorate de la 1 ianuarie 2026, față de anul 2025. Oamenii s-au plâns că sumele afișate au crescut din nou peste noapte.

Un locuitor a scris pe rețelele sociale că impozitul său a crescut de la 876 de lei la 1.025 de lei și s-a întrebat ce s-ar fi întâmplat dacă ar fi plătit suma mai mică înainte de modificare. Un alt om a povestit că într-o seară avea de plată 442 de lei, iar a doua seară suma ajunsese la 680 de lei.

„La mine a crescut de la 876 la 1025 lei. Mă întreb dacă plăteam dimineața cei 876 lei, ce se întâmpla? Poate ne trezim mâine cu altă surpriză”, a comentat un internaut pe grupul public de Facebook „Cartierul Colentina”. „Aseară 442 lei, în seara asta 680 lei. Aștept cu nerăbdare sa vad ce suma mai apare mâine”, a scris alt individ.

În unele situații, creșterile au fost mai mici, de câteva zeci de lei. De exemplu, un român a precizat că impozitul pe clădire i-a crescut de la 402 lei la 465 lei, de la o zi la alta. Problema este că unii oameni au plătit deja sumele inițiale, iar acum ar putea fi nevoiți să meargă din nou la ghișee pentru diferențe, pierzând timp și stând la cozi.

Între timp, al doilea pachet de măsuri fiscale adoptat de Guvernul Bolojan a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2026. Acesta prevede majorări importante de taxe. Impozitele pentru locuințe și terenuri pot ajunge chiar și de trei ori mai mari.

De altfel, de la începutul anului 2026, impozitul pe mașini nu va mai depinde doar de capacitatea cilindrică, ci și de norma de poluare. Executivul informează că se aplică principiul „poluatorul plătește”. Există șase grupe de cilindree, iar impozitul se calculează prin înmulțirea unei sume fixe cu o unitate standard de 200 cmc. Suma diferă în funcție de cât de poluantă este mașina.

În final, consiliile locale pot decide valori diferite față de nivelul stabilit la nivel național, așa că impozitele pot fi diferite de la un județ la altul.

Primăria Sectorului 2 a explicat că taxele și impozitele au fost calculate în perioada 1 ianuarie–6 ianuarie. Reprezentanții instituției au precizat că, în timpul acestui proces, pe platforma Ghișeul.ro au apărut temporar sume provizorii, care au fost corectate până la finalizarea calculului, pe 6 ianuarie 2026.

În același mesaj, Primăria a reamintit că sumele pe care contribuabilii le au de plătit la bugetul local sunt stabilite prin decizii de impunere. Acestea sunt comunicate oficial până cel târziu pe 31 martie, în fiecare an.

Totuși, cei care așteaptă până la această dată limită nu mai beneficiază de reducerea de 10% la impozitele pentru clădiri, terenuri și mașini. Bonificația se acordă doar celor care achită sumele înainte de termenul stabilit pentru reducere. Primăria nu a explicat clar ce se întâmplă cu această bonificație.