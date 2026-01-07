Datele centralizate de BNR arată că activele instituțiilor de credit au crescut constant în ultimele 12 luni, pe fondul evoluției pozitive a creditării, al nivelului ridicat al depozitelor atrase de la populație și companii, dar și al unui cadru macroeconomic relativ stabil.

La finalul lunii septembrie 2025, activele totale se situau la 907,3 miliarde de lei, comparativ cu 843,2 miliarde de lei în septembrie 2024, ceea ce indică o creștere anuală de 64,1 miliarde de lei.

Structura activelor arată o pondere covârșitoare a instituțiilor cu capital privat, care concentrau 85,7% din totalul activelor sistemului bancar românesc. Această structură reflectă orientarea preponderent privată a sectorului financiar și rolul redus al capitalului de stat în intermedierea bancară.

În același timp, băncile cu capital străin continuă să joace un rol major în economie, deținând 63% din activele totale, ceea ce confirmă integrarea puternică a României în sistemul financiar european și internațional.

Calitatea portofoliilor de credite a cunoscut o ușoară deteriorare în ultimele luni, însă nivelul rămâne unul scăzut din perspectivă istorică. Rata creditelor neperformante a ajuns la 2,87% la finalul lunii septembrie 2025, în creștere față de 2,54% înregistrată în aceeași perioadă din 2024.

BNR monitorizează evoluția acestui indicator în contextul presiunilor inflaționiste, al costurilor ridicate de finanțare și al încetinirii economice din anumite sectoare, însă nivelul actual nu indică riscuri sistemice.

La sfârșitul lunii septembrie 2025, pe piața bancară din România operau 30 de instituții de credit, dintre care 10 erau sucursale ale unor bănci străine, iar restul reprezentau bănci cu personalitate juridică română.

Această structură sugerează un grad ridicat de concurență în sistem, cu prezența atât a marilor grupuri bancare internaționale, cât și a instituțiilor locale.

Perspective pentru sectorul bancar

Evoluția activelor și menținerea unui nivel scăzut al creditelor neperformante indică un sector bancar robust, capabil să susțină finanțarea economiei. Totodată, provocările legate de costurile de finanțare, cererea de credite și contextul macroeconomic regional rămân factori importanți de urmărit în perioada următoare.

BNR anticipează menținerea stabilității financiare, cu accent pe prudență în creditare și pe consolidarea capitalizării instituțiilor de credit.