Pensiile, salariile și ajutoarele sociale sunt plătite fie prin transfer bancar, fie în numerar, prin poștă sau casierii. De multe ori, această alegere nu ține exclusiv de preferința personală, ci de regulile stabilite de stat sau de angajator.

În numeroase țări europene, autoritățile promovează plata prin cont bancar. Argumentele sunt legate de rapiditate, costuri administrative mai mici și o evidență mai clară a plăților. În paralel, numerarul rămâne o opțiune importantă pentru persoanele care nu au cont bancar sau care preferă să gestioneze banii direct.

În cazul pensiilor, plata în numerar este încă frecvent utilizată. Ridicarea banilor de la poștă oferă un sentiment de control și familiaritate. Salariile sunt plătite preponderent prin transfer bancar, mai ales în mediul urban și în sectorul privat. Ajutoarele sociale se află într-o zonă intermediară, cu soluții diferite în funcție de infrastructură și politici publice.

Siguranța este unul dintre criteriile centrale în alegerea metodei de plată. Plata cu cardul și transferul bancar este asociat cu un nivel mai ridicat de protecție, mai ales în cazul sumelor mari. Banii nu pot fi pierduți fizic și pot fi urmăriți în caz de erori sau întârzieri.

Numerarul are însă avantaje clare pentru mulți utilizatori. Nu implică taxe de administrare sau comisioane bancare. Nu depinde de funcționarea sistemelor informatice și nu necesită acces la internet sau aplicații. Pentru persoanele în vârstă sau pentru cei care folosesc rar servicii digitale, numerarul rămâne mai ușor de gestionat.

Accesul joacă, de asemenea, un rol esențial. În zonele rurale, cu puține bancomate sau sucursale bancare, numerarul rămâne soluția practică. În orașe, unde infrastructura bancară este extinsă, plata cu cardul devine mai convenabilă și mai rapidă.

În orașe, plățile cu cardul și transferurile bancare sunt larg acceptate. Magazinele sunt dotate cu terminale POS, iar accesul la internet este constant. Aplicațiile bancare fac parte din rutina zilnică a multor persoane.

În mediul rural, situația este mai eterogenă. Există localități unde plățile digitale sunt uzuale, dar și zone unde numerarul domină aproape complet. Lipsa bancomatelor, distanța față de bănci și infrastructura digitală limitată influențează comportamentul de plată.

Aceste diferențe nu apar doar la nivel local. Datele europene din 2025 arată că și între state există variații semnificative. Unele țări folosesc numerarul foarte rar la plățile zilnice, în timp ce altele îl păstrează ca metodă principală pentru tranzacțiile curente.

Statul are un rol decisiv în organizarea sistemului de plăți. El stabilește modul în care sunt achitate pensiile, salariile bugetare și ajutoarele sociale. În unele cazuri, plata prin cont bancar este încurajată sau chiar impusă. În altele, numerarul rămâne o opțiune disponibilă.

Băncile furnizează infrastructura necesară pentru transferuri. Conturi, carduri, aplicații și rețele de bancomate. În același timp, poșta rămâne un intermediar important, mai ales în zonele unde accesul bancar este limitat.

La nivel european, politicile publice urmăresc menținerea unui echilibru. Digitalizarea este susținută, dar accesul la numerar este considerat în continuare esențial. Studiile recente arată că mulți cetățeni doresc să aibă libertatea de a alege metoda de plată, în funcție de context.

Datele disponibile în 2025 confirmă că utilizarea numerarului și a plăților bancare diferă semnificativ de la o țară la alta. La nivelul zonei euro, numerarul continuă să joace un rol important în plățile zilnice, chiar dacă metodele digitale sunt în creștere.

Potrivit celui mai recent studiu publicat de Banca Centrală Europeană, numerarul a fost folosit în aproximativ 52% din plățile realizate la punctele de vânzare în zona euro, ca număr de tranzacții.

În același timp, preferințele declarate ale consumatorilor indică o orientare mai mare spre carduri și alte metode fără numerar, ceea ce arată o diferență între comportamentul efectiv și intențiile exprimate.

Între statele europene există variații foarte mari. În țări precum Țările de Jos și Finlanda, numerarul este utilizat într-o proporție mult mai redusă, sub 30% din plățile la POS. În schimb, în Malta și Slovenia, numerarul rămâne metoda dominantă, fiind folosit în peste 60% din tranzacțiile zilnice. Aceste diferențe arată că nivelul de digitalizare nu este uniform, chiar în interiorul aceleiași regiuni.

Datele de anul trecut mai arată că numerarul continuă să fie important pentru o parte semnificativă a populației. Aproximativ două treimi dintre respondenții europeni declară că este important să existe în continuare opțiunea de plată în numerar, indiferent de extinderea plăților digitale. În același timp, majoritatea consumatorilor folosesc metode digitale cel puțin ocazional, mai ales pentru plăți recurente sau online.

În paralel, comercianții manifestă o preferință tot mai clară pentru plățile electronice, invocând rapiditatea și costurile operaționale mai reduse. Chiar și așa, numerarul nu a dispărut din circuitul economic și rămâne frecvent utilizat pentru plăți mici, în zonele rurale sau în situații unde infrastructura digitală este limitată.