Taxele locale au fost în centrul atenției încă din prima zi lucrătoare din 2026, când românii au avut posibilitatea să își achite noile obligații fiscale stabilite de autoritățile locale. În numeroase orașe și comune, programul cu publicul a început cu aglomerație la ghișee, semn că mulți contribuabili au dorit să afle exact ce sume au de plătit după majorările intrate în vigoare de la 1 ianuarie.

În unele zone, creșterea semnificativă a impozitelor a generat reacții puternice. Într-o comună din județul Suceava, mai mulți localnici s-au adunat la sediul direcției de taxe și impozite, nemulțumiți de noile valori afișate pentru locuințe, autoturisme și locuri de parcare. Oamenii au reclamat faptul că, în anumite cazuri, impozitele aproape s-au dublat față de anul precedent.

După ora prânzului, tensiunile au escaladat, iar contribuabilii prezenți au cerut explicații conducerii locale cu privire la modul în care au fost gestionate fondurile colectate anterior din taxele locale. În acest context, protestul s-a manifestat inclusiv prin scandări adresate primarului.

„Demisia! Demisia! Demisia”, au strigat localnicii adunaţi la direcţia de taxe a localității sucevene după ora prânzului.

O parte dintre participanți au explicat că majorările, de peste 70% în unele situații, sunt greu de suportat în condițiile în care costurile de trai au crescut constant. Mai mulți contribuabili au declarat că, în actualul context economic, le este dificil să își achite integral dările către stat, având în vedere scumpirile din ultima perioadă.

Probleme legate de plata taxelor locale au fost semnalate și în București, unde contribuabilii care s-au prezentat la Direcția Generală Impozite și Taxe Locale a Sectorului 3 au constatat că plățile se puteau face exclusiv cu cardul. Situația a creat confuzie și nemulțumire în rândul celor care veniseră pregătiți să achite sumele în numerar.

În unele cazuri, plata cu cardul nu s-a realizat din prima încercare, fiind necesare mai multe tentative pentru finalizarea tranzacțiilor. Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, unii contribuabili au fost nevoiți să aștepte sau să revină ulterior pentru a-și putea achita obligațiile fiscale.

Cei care aveau doar bani cash au fost redirecționați către alte instituții, precum CEC Bank sau oficiile poștale, pentru a efectua plata. Această situație a prelungit timpul necesar achitării taxelor și a contribuit la aglomerația resimțită în prima parte a zilei.

Pentru o parte dintre contribuabili, plata online ar fi reprezentat o alternativă mai rapidă, mai ales în contextul reducerii de 10% acordate pentru achitarea integrală a taxelor locale până la 31 martie. Totuși, această opțiune nu a fost disponibilă în prima zi lucrătoare din an.

Deși legislația permite de mai mulți ani plata online a taxelor locale prin intermediul platformei ghișeul.ro, luni, 5 ianuarie, serviciul a fost indisponibil pentru utilizatori. Mulți contribuabili care intenționau să își achite dările online, pentru a beneficia de reducerea legală, s-au confruntat cu imposibilitatea de a accesa platforma.

În urma numeroaselor sesizări, Autoritatea pentru Digitalizarea României a transmis un punct de vedere oficial, explicând motivele întreruperii temporare a plăților online.

„La începutul fiecărui an, Unitățile Administrativ Teritoriale înrolate în ghiseul.ro au posibilitatea de a actualiza taxele, impozitele și de a configura tipurile de plăți disponibile pentru anul în curs. În cadrul acestui demers, posibilitatea de a efectua plăți online este sistată în relația cu UAT-urile care nu au definitivat procesul descris mai sus. Regretăm această situație și vă asigurăm că echipa ADR oferă sprijin tehnic în vederea remedierii situației. (…)”.

Reprezentanții instituției au precizat că măsura este una temporară și are ca scop corecta actualizare a bazelor de date, astfel încât sumele afișate și plățile efectuate să reflecte noile taxe locale stabilite pentru 2026.

Începând cu 1 ianuarie 2026, impozitele locale pentru locuințe au fost majorate semnificativ, atât pentru persoanele fizice, cât și pentru companii. Creșterea a fost stabilită prin Pachetul 2 de măsuri fiscale, care a inclus modificarea grilei valorii impozabile din Codul fiscal.

În medie, impozitul local pe apartamente a crescut cu 70–80%, iar în anumite zone procentele sunt chiar mai ridicate. Impozitul pe locuință se achită de către proprietari în funcție de cota-parte deținută, în cazul soților suma fiind împărțită în mod egal.

De exemplu, pentru un apartament din Sectorul 1 al Capitalei, impozitul a crescut de la 366 de lei în 2025 la 686 de lei în 2026. Astfel, fiecăruia dintre soți îi revine de plată suma de 343 de lei, cu aproximativ 87% mai mult față de anul anterior.

Și în localitățile din jurul Bucureștiului se înregistrează creșteri similare. În Popești-Leordeni, pentru un apartament impozitat anul trecut cu 400 de lei, proprietarii vor avea de achitat în 2026 aproximativ 720 de lei.

În Sectorul 6, un internaut a semnalat o situație similară pentru un apartament cu trei camere, unde suma totală de plată a ajuns la 640 de lei, potrivit unei postări din mediul online.

„640 de lei pentru un apartament cu 3 camere în Bucureşti în sectorul 6. La mulţi ani 1 ianuarie 2016, e Revelionul. Fix de Revelion”. El a arătat și cât plătește pe locul de parcare și impozitul pe mașină, dar cea mai mare surpriză a fost legată de apartament. Bărbatul are de plătit 302 lei, partea sa, iar „jumătate este afişat la soţie. Mai are şi ea încă 18 lei (n.r. locul de parcare) şi 302”, a scris un internaut pe TikTok.