Peste două milioane de pensionari din Bulgaria își primesc pensiile în euro pentru prima dată, potrivit informațiilor publicate de Novinite. Aproximativ 60% dintre beneficiari primesc banii prin transfer bancar, însă restul depind de plățile în numerar efectuate prin Poșta Bulgară, ceea ce a dus la aglomerație încă din primele zile ale perioadei de plată.

În orașe precum Burgas, pensionarii au ajuns în fața oficiilor poștale cu 40–50 de minute înainte de deschidere. Mulți spun că au venit din obișnuință, deoarece aceleași sucursale au deservit ani la rând mai multe cartiere.

Unii dintre cei prezenți au declarat că sunt deja familiarizați cu moneda euro și nu văd nicio problemă în utilizarea acesteia, în timp ce alții spun că adevărata problemă nu este moneda, ci valoarea redusă a pensiilor.

În contextul plăților în euro, Ministerul de Interne al Bulgariei a anunțat măsuri sporite de securitate. Polițiștii sunt prezenți în apropierea oficiilor poștale și a băncilor din toată țara, iar în localitățile mai mici sau izolate aceștia sunt sprijiniți de jandarmerie.

Ofițerii au rolul de a preveni incidentele și de a oferi sprijin pensionarilor, dacă este necesar. Autoritățile spun că măsurile sunt preventive și au fost luate în calcul încă din faza de pregătire a trecerii la moneda unică.

Potrivit Lilyanei Dragova, manager regional al Postbank, plățile pot dura mai mult decât de obicei, deoarece este prima perioadă în care pensiile sunt achitate în euro, iar mulți pensionari folosesc pentru prima dată noile bancnote. Ea a precizat că, deși perioada de plată se întinde pe zece zile, cele mai mari aglomerații apar de regulă în primele trei sau patru zile.

Situații similare au fost raportate și în alte orașe. În Montana, de exemplu, cozi s-au format încă de dimineață la Oficiul Poștal Central, care deservește peste 3.500 de pensionari. Unii dintre beneficiari au spus că au fost serviți rapid și ordonat, în timp ce alții au recunoscut că nu sunt siguri ce sumă exactă vor primi în euro.

Toate pensiile sunt convertite la cursul fix de 1,95583 leva pentru un euro, iar pensionarii pot solicita gratuit extrase de cont în euro de la Institutul Național de Securitate Socială. Cu toate acestea, adoptarea monedei euro i-a luat prin surprindere pe unii comercianți, care nu s-au adaptat complet la noul sistem de plată.

Au existat situații în care clienții au fost rugați să plătească în leva sau au primit restul în moneda veche. Mai mulți oameni s-au plâns de scumpiri accelerate, invocând exemple precum pâinea, al cărei preț ar fi crescut de la 1 leva la 2, apoi la 3 leva, urmând să fie vândută acum cu 1,5 euro.

Aceste temeri legate de creșterea prețurilor și de pierderea independenței monetare au alimentat proteste susținute de partide naționaliste, care se opun intrării Bulgariei în zona euro.