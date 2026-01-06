În satul bulgăresc Nevestino, procesul de trecere la euro a scos rapid la iveală vulnerabilități concrete, generate nu de lipsa acceptării noii monede, ci de dificultăți logistice. La doar câteva zile după intrarea oficială în circulație a euro, singurul bancomat din localitate, amplasat la intrarea în clădirea Primăriei, a rămas fără numerar, punând presiune pe locuitorii care se bazau pe retrageri cash pentru cheltuielile curente.

Potrivit informațiilor relatate de novinite.com, sumele în euro introduse în bancomat pe 31 decembrie au fost retrase integral într-un interval scurt de timp. În lipsa unei reaprovizionări rapide, localnicii au fost nevoiți să își ajusteze comportamentul de consum și să revină, în mod practic, la utilizarea levei, moneda națională anterioară, pentru majoritatea cumpărăturilor zilnice, spun cei de la Novinite.

Situația reflectă un paradox frecvent întâlnit în perioadele de tranziție monetară: deși euro este moneda oficială, infrastructura necesară pentru utilizarea ei fără sincope nu este întotdeauna pregătită la nivel local. În comunități mici, cu un singur punct de acces la numerar, orice disfuncționalitate are efecte imediate asupra populației.

În fața acestei situații, comercianții din Nevestino au adoptat o abordare flexibilă, pentru a evita blocarea activității economice. Magazinele din localitate sunt pregătite să accepte plăți atât în euro, cât și în leva, permițând clienților să își folosească rezervele de numerar existente fără constrângeri suplimentare.

Pe lângă plata în numerar, locuitorii pot utiliza și carduri de debit sau servicii alternative de plată, precum Easypay, care oferă o soluție parțială în contextul lipsei de euro cash. Cu toate acestea, pentru o parte a populației, în special vârstnici sau persoane fără acces constant la servicii bancare digitale, numerarul rămâne esențial.

Viceprimarul localității, Yordan Glogov, a explicat într-o intervenție la Radioul Național Bulgar că revenirea temporară la leva nu este o decizie administrativă, ci o adaptare naturală la realitatea din teren.

„Oamenii fac cumpărături peste tot cu leva. Până când își vor cheltui leva, lucrurile vor rămâne așa. Cei mai mulți probabil își vor schimba banii când vor fi plătite primele pensii în euro, ceea ce ar trebui să ajute”, spune viceprimarul.

Declarația oficialului local subliniază faptul că ritmul tranziției este strâns legat de fluxurile financiare ale populației, iar momentul plății pensiilor în euro ar putea reprezenta un punct de cotitură pentru utilizarea efectivă a monedei unice în viața de zi cu zi.

Pe lângă dificultățile punctuale din Nevestino, Bulgaria s-a confruntat, în primele zile după aderarea la zona euro, și cu probleme de natură sistemică. Una dintre acestea a fost semnalată recent, când mai multe bănci mari din țară au fost acuzate că au perceput ilegal comisioane pentru schimbul de leva în euro, generând reacții critice din partea clienților și a autorităților.

Aceste situații au amplificat îngrijorările legate de protecția consumatorilor și de modul în care instituțiile financiare respectă cadrul legal într-un moment sensibil pentru economie. Pentru populație, costurile suplimentare sau accesul limitat la numerar pot submina încrederea în procesul de tranziție, chiar dacă acesta este susținut la nivel guvernamental și european.

Bulgaria a adoptat oficial euro în noaptea de Revelion, devenind a 21-a țară care a ales moneda unică europeană, la aproape douăzeci de ani de la aderarea la Uniunea Europeană. Deși decizia a fost pregătită din punct de vedere politic și economic, experiențele din teren arată că implementarea practică presupune provocări care depășesc cadrul instituțional.

Viceprimarul Yordan Glogov a mai precizat că situația bancomatului din Nevestino începe să se îmbunătățească treptat, însă, până la o normalizare completă, locuitorii sunt nevoiți să își planifice cumpărăturile cu atenție și să țină cont de disponibilitatea limitată a euro în numerar.