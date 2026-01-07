Punctele de stabilitate reprezintă un bonus care se adaugă la calculul pensiei și se acordă celor care au realizat un stagiu de cotizare contributiv mai mare de 25 de ani. Scopul acestei măsuri este de a recompensa continuitatea în muncă și fidelitatea față de sistemul public de pensii. Aceste puncte se acordă la momentul pensionării și se adaugă la punctajul anual standard, calculat în funcție de veniturile pentru care s-au plătit contribuții.

Sistemul punctelor de stabilitate este aplicabil începând cu anul 2024, odată cu intrarea în vigoare a noii Legi a Pensiilor, iar efectele se regăsesc inclusiv în pensiile din 2026.

Modul de acordare a punctelor depinde de durata stagiului de cotizare care depășește pragul de 25 de ani. Pentru perioada cuprinsă între 25 și 30 de ani de muncă se acordă 0,50 puncte pentru fiecare an realizat peste acest prag, echivalentul a 0,04167 puncte pentru fiecare lună și 0,00139 puncte pentru fiecare zi. Între 30 și 35 de ani de cotizare, bonusul crește la 0,75 puncte pentru fiecare an suplimentar, adică 0,06250 puncte lunar și 0,00208 puncte zilnic. Pentru stagiile care depășesc 35 de ani se acordă un punct întreg pentru fiecare an în plus, respectiv 0,08333 puncte pentru fiecare lună și 0,00278 puncte pentru fiecare zi.

Începând cu 1 septembrie 2024, pensia se calculează pe baza unei formule clare: valoarea punctului de referință, stabilită la 81 de lei, se înmulțește cu numărul total de puncte acumulate. Această valoare a punctului de referință nu a fost actualizată până în prezent.

Exemplele de calcul arată impactul concret al punctelor de stabilitate. Un pensionar care a muncit 27 de ani, adică doi ani peste pragul minim de 25 de ani, beneficiază de un punct de stabilitate, ceea ce se traduce printr-o creștere de 81 de lei la pensie, în condițiile în care restul elementelor de calcul rămân neschimbate. În cazul unui pensionar cu 35 de ani de muncă, punctele de stabilitate ajung la un total de 6,25 puncte, formate din 2,5 puncte pentru perioada dintre 25 și 30 de ani și 3,75 puncte pentru intervalul 30–35 de ani. Aceasta înseamnă o majorare de aproximativ 506 lei a pensiei.

Cei mai avantajați sunt pensionarii cu stagii foarte lungi de cotizare. De exemplu, o persoană care a muncit peste 45 de ani va primi cu 810 lei mai mult decât cineva care are 35 de ani de vechime, ceea ce duce la o creștere totală a pensiei de aproximativ 1.316 lei începând cu 1 septembrie.

Datele prezentate de ministrul Muncii arată că aproape 2 milioane de pensionari au un stagiu de cotizare cuprins între 25 și 35 de ani. Peste 1 milion de pensionari au muncit între 35 și 41 de ani, iar câteva zeci de mii au depășit 45 de ani de vechime în câmpul muncii. Noua formulă de calcul avantajează astfel în mod clar persoanele cu stagii lungi de cotizare, care vor resimți creșteri semnificative ale veniturilor lunare.