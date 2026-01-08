Autoritățile de la Beijing transmit semnale tot mai clare că vor să limiteze prezența tehnologiei americane în sectoarele strategice. În acest context, mai multe companii chineze din domeniul tehnologic ar fi primit indicații să suspende achizițiile de cipuri H200 produse de Nvidia, în timp ce guvernul analizează impunerea utilizării unor soluții de inteligență artificială dezvoltate pe plan intern.

Informațiile au fost publicate de The Information, care citează surse apropiate situației. Deocamdată, Nvidia nu a oferit un punct de vedere oficial, fiind solicitată de agenția Reuters pentru comentarii.

Această mișcare vine în contradicție cu declarațiile recente ale conducerii Nvidia. Directorul general Jensen Huang a afirmat, în cadrul târgului Consumer Electronics Show (CES), că interesul companiilor chineze pentru cipul H200 rămâne ridicat, semnalând o cerere solidă pe această piață.

La finalul anului trecut, administrația președintelui american Donald Trump a făcut un pas surprinzător, aprobând exporturile de cipuri H200 către China, după o perioadă îndelungată de restricții stricte privind livrarea de hardware avansat destinat inteligenței artificiale. Decizia a fost însă condiționată de plata către guvernul SUA a unei taxe speciale, echivalentă cu 25% din veniturile obținute din aceste vânzări.

Potrivit surselor citate, poziția recentă a autorităților chineze sugerează o posibilă reorientare strategică. Beijingul încearcă să își reducă dependența de tehnologia americană și să accelereze adoptarea cipurilor AI dezvoltate de producători locali, consolidând astfel autonomia tehnologică a Chinei într-un domeniu considerat esențial pentru viitor.

Acțiunile mai multor producători chinezi de semiconductori au înregistrat creșteri vizibile la bursa din Hong Kong, după ce autoritățile de la Beijing au decis să oprească noile comenzi pentru cipurile H200 ale companiei americane Nvidia. Printre companiile care au beneficiat de acest val pozitiv se numără Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC) și Hua Hong Semiconductor Ltd, titlurile acestora fiind în creștere în tranzacțiile de dimineață.

În paralel, China își intensifică eforturile pentru a-și consolida capacitățile interne în domeniul semiconductorilor. În contextul competiției globale tot mai dure din zona inteligenței artificiale, autoritățile chineze mizează pe dezvoltarea unei industrii autohtone puternice, capabile să reducă vulnerabilitățile strategice și să asigure un control mai mare asupra tehnologiilor considerate esențiale pentru viitor.