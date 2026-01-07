Producătorul american de cipuri Nvidia a depășit anul trecut Apple și a devenit cea mai valoroasă companie din lume, cu o capitalizare bursieră de peste 4.500 de miliarde de dolari.

Evoluția reflectă interesul tot mai mare al investitorilor pentru companiile implicate direct în dezvoltarea și extinderea inteligenței artificiale, potrivit unui studiu publicat de firma de consultanță EY.

Conform datelor analizate de EY, capitalizarea bursieră a Apple, producătorul iPhone, s-a situat la aproximativ 4.000 de miliarde de dolari, sub nivelul atins de Nvidia. Diferența dintre cele două companii subliniază schimbarea de paradigmă de pe piețele financiare, unde tehnologiile AI au devenit principalul motor de creștere.

Evaluarea Nvidia este aproape dublă față de valoarea cumulată a tuturor celor 40 de companii incluse în indicele DAX 40 al Bursei de la Frankfurt.

La finalul anului trecut, aceste companii europene aveau împreună o capitalizare de aproximativ 2.500 de miliarde de dolari, ceea ce evidențiază decalajul tot mai mare dintre giganții tehnologici americani și marile grupuri industriale europene.

Clasamentul global este dominat de firmele din Statele Unite, pe locul trei situându-se Alphabet, compania-mamă a Google, cu o capitalizare de aproape 3.800 de miliarde de dolari, urmată de Microsoft și Amazon.

Reprezentanții EY au arătat că anul 2025 a fost dominat de inteligența artificială pe piețele bursiere internaționale.

Potrivit președintelui Consiliului de Administrație al EY, Henrik Ahlers, entuziasmul generat de modelele de afaceri și de noile aplicații AI a dus la creșteri semnificative ale cotațiilor la nivel global, însă principalele beneficii s-au concentrat în Statele Unite și Asia.

Această tendință se reflectă și în structura celor mai valoroase 100 de companii din lume, dintre care 60 au sediul în SUA.

Opt companii americane se află în top 10, singurele excepții fiind compania petrolieră Saudi Aramco, aflată pe locul opt, și TSMC, producătorul de cipuri din Taiwan, clasat pe locul zece.

În noiembrie, directorul general al Nvidia, Jensen Huang, a estimat o cerere extrem de ridicată pentru cipurile companiei, care susțin boom-ul global al inteligenței artificiale, și a minimalizat temerile legate de formarea unei bule AI.

Aceste evaluări au fost susținute de previziunile privind veniturile trimestriale, mult peste așteptările analiștilor de pe Wall Street.

În trimestrul al treilea al anului fiscal încheiat la 26 octombrie 2025, Nvidia a raportat venituri record de 57 de miliarde de dolari, în creștere cu 22% față de trimestrul anterior și cu 62% comparativ cu aceeași perioadă din 2024.

Profitul net trimestrial a ajuns la 31,9 miliarde de dolari, avansând cu 21% față de trimestrul precedent și cu 65% față de anul anterior.

Pentru trimestrul al patrulea, compania anticipează venituri de aproximativ 65 de miliarde de dolari, cu o marjă de variație de plus sau minus 2%, peste estimările analiștilor, confirmând rolul său central în industria globală a inteligenței artificiale.