În loc să prezinte toate modelele noi în septembrie, Apple va lansa cele mai scumpe modele în toamnă, lăsând restul dispozitivelor pentru primăvara anului viitor. Cele două versiuni Pro, împreună cu primul iPhone pliabil, sunt așteptate să fie prezentate oficial în septembrie și să ajungă pe piață câteva săptămâni mai târziu.

În primăvara următoare, vor fi lansate iPhone 18 (versiunea de bază), iPhone 18e (cel mai accesibil model Apple) și a doua versiune de iPhone Air. Aceasta va face ca iPhone 17 să rămână modelul de bază cel mai nou timp de peste 18 luni, în loc de 12 luni, cum s-a întâmplat până acum.

În premieră, 2026 va fi primul an de când Apple nu va lansa un model de bază al unei serii noi. Compania, care și-a extins semnificativ portofoliul în ultimii ani, urmărește astfel să obțină un profit mai uniform pe parcursul anului, în loc să se concentreze exclusiv în perioada de final de an.

Autoritățile de reglementare din Brazilia și Apple au ajuns la un acord după ani de negocieri, încheind o investigație care putea conduce la amenzi semnificative pentru compania americană. Conform autorităților locale, Apple a acceptat două cerințe esențiale privind gestionarea aplicațiilor și a plăților pentru acestea.

Apple va permite funcționarea magazinelor terțe de aplicații, care vor oferi alternative la App Store. Compania poate afișa avertismente despre folosirea acestor magazine, dar mesajele trebuie să fie obiective și să nu descurajeze utilizatorii să utilizeze magazine terțe.

De asemenea, Apple va permite sisteme alternative de plată și va lăsa dezvoltatorii să includă link-uri către acestea în aplicații. Pentru implementarea acestor schimbări, compania a introdus o nouă structură de taxe: magazinele terțe vor plăti 5% pentru download-uri și 15% pentru plățile generate prin linkurile din aplicații, iar App Store va aplica un comision între 10% și 20%.

Apple are la dispoziție 105 zile pentru a implementa modificările; în caz contrar, amenzile pot ajunge până la 27 de milioane de dolari.