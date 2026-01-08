România intră într-un episod sever de iarnă, caracterizat prin temperaturi foarte scăzute, viscol și ninsori în mare parte din țară, potrivit avertizărilor emise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Meteorologii atrag atenția că evoluția sistemelor atmosferice poate fi rapidă, motiv pentru care populația este îndemnată să urmărească zilnic actualizările prognozelor și avertizărilor oficiale.

Directorul genral al ANM, Elena Mateescu, a transmis că vremea se va răci accentuat în următoarele zile, cu nopți geroase, temperaturi minime ce pot coborî până la -15 grade Celsius, vânt puternic și vizibilitate redusă în mai multe regiuni.

Potrivit acesteia, episodul de frig intens ar putea persista cel puțin până spre mijlocul lunii ianuarie, afectând cea mai mare parte a teritoriului țării.

Conform informării meteorologice aflate în vigoare cel puțin până sâmbătă dimineața, sunt prognozate fenomene specifice sezonului rece, precum precipitații predominant sub formă de ninsoare, depunerea unui strat de zăpadă, apariția poleiului, intensificări ale vântului și o răcire accentuată a vremii.

În același interval, ANM a emis patru avertizări de cod galben și trei de cod portocaliu, care vizează în special intensificări puternice ale vântului și viscol.

Zonele cele mai afectate sunt Carpații Meridionali și sudul Carpaților Orientali, la altitudini de peste 1.700 de metri, unde sunt așteptate rafale de vânt de peste 85–120 km/h. Acestea pot provoca troienirea zăpezii și reducerea vizibilității sub 50 de metri, precizează Elena Mateescu pentru România TV.

„Vorbim, cel puțin până sâmbătă dimineața, de o informare meteorologică ce vizează fenomene specifice datei din calendar: precipitații predominant sub formă de ninsoare, strat de zăpadă, polei, intensitări ale vântului, vreme rece și ger. În același timp, patru mesaje de cod galben și trei de cod portocaliu. Vorbim de intensificări ale vântului, viscol puternic și vizibilitate sub 50m în Carpații Meridionali și în sudul Orientalilor, la altitudini mai mari de 1.700m, rafale de peste 85-120km/h care pot troieni zăpada și determina scăderea vizibilității sub 50m, dar și în județele Mehedinți, Dolj, Olt și Teleorman intensificări puternice ale vântului cu rafale de 70-90km/h”, a spus Elena Mateescu pentru postul de televiziune.

Un alt cod portocaliu este valabil din această seară, de la ora 23:00, până mâine dimineață la ora 10:00, pentru zonele montane înalte din Carpații Meridionali și sudul Orientalilor, unde condițiile de viscol vor fi deosebit de severe.

În restul țării, temperaturile maxime diurne se vor situa între -5 și 3 grade Celsius, iar noaptea valorile vor coborî între -15 și -5 grade, cele mai scăzute fiind așteptate în nordul Moldovei și în Transilvania.

Meteorologii mai avertizează că, după acest episod cu ninsori, România ar putea traversa o perioadă prelungită de ger, cu mai multe zile consecutive în care minimele vor fi negative la nivel național, iar maximele vor rămâne, de asemenea, sub pragul înghețului.

Inclusiv în Capitală sunt prognozate minime tot mai scăzute, care ar putea ajunge, în nopțile următoare, până la -7 sau -8 grade Celsius.

Evitați deplasările neesențiale: Nu porniți la drum în condiții de viscol sau ninsoare abundentă. Dacă totuși trebuie să plecați, verificați în prealabil dacă traseul este practicabil și nu sunt drumuri blocate.

Pregătiți-vă mașina: Asigurați-vă că autovehiculul este echipat complet pentru iarnă: anvelope de sezon, lanțuri antiderapante, lopată, racletă și o rezervă de combustibil.

Atenție la vântul puternic: Evitați să treceți sau să parcați mașina în apropierea copacilor, stâlpilor, panourilor publicitare sau a clădirilor cu elemente de construcție ce se pot desprinde.

Fiți informați: Urmăriți constant buletinele meteorologice și respectați cu strictețe recomandările autorităților transmise prin radio, TV sau mediul online.

Apelați la ajutor: Dacă rămâneți blocați în zăpadă, nu părăsiți autovehiculul dacă nu vedeți o clădire în apropiere și sunați imediat la 112 pentru asistență.