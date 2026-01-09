Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis vineri o atenționare de tip Cod galben privind posibile inundații pe un sector al râului Jiu, în județul Dolj. Fenomenul este așteptat să se manifeste în intervalul 9 ianuarie, ora 10:00, până pe 10 ianuarie, ora 9:00.

Potrivit specialiștilor, nivelurile apei vor rămâne peste Cotele de atenție pe sectorul inferior al râului, între aval de confluența cu râul Motru și amonte de S.H. Zăval. Această situație este cauzată de propagarea viiturilor formate anterior în amonte.

Atenționarea a fost transmisă către mai multe instituții și organizații, printre care Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Administrația Națională „Apele Române”, Ministerul Afacerilor Interne, Hidroelectrica S.A. și administrațiile bazinale de apă Jiu, Olt, Argeș-Vedea și Buzău-Ialomița, precum și mass-media, pentru a fi preluată și informată populația.

Astăzi, 9 ianuarie 2026, vremea în România va fi rece și instabilă, cu temperaturi sub media normală în nord, centru și vest, dar și local în estul țării. În restul teritoriului, valorile termice vor fi apropiate de cele obișnuite pentru această perioadă. Pe timpul nopții, temperaturile vor fi ușor mai ridicate decât intervalul precedent în majoritatea zonelor, cu excepția nord-estului, unde va persista gerul local.

În primele ore ale zilei se vor semnala ninsori izolate, cu cer temporar noros. La munte și în zonele din Transilvania, Maramureș și Crișana, ninsoarea va fi mai consistentă, iar în Moldova vor fi fulguieli izolate. În Banat, Oltenia și în anumite zone izolate din Muntenia se așteaptă precipitații mixte, care pot favoriza formarea poleiului.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări notabile în Carpații Meridionali și Orientali, unde rafalele pot ajunge la 65–75 km/h. Zonele sudice, estice și centrale vor resimți, de asemenea, unele intensificări ale vântului.

Temperaturile maxime se vor încadra între -6 și 3 grade, iar cele minime între -14 grade în nordul Moldovei și 3 grade pe litoral. Local vor fi ceață și chiciură, ceea ce va reduce vizibilitatea.

Meteorologii mențin atenționările de tip cod galben pentru intensificări ale vântului, ninsoare viscolită și vizibilitate redusă în zonele montane, sud, sud-est și nord-estul Moldovei. În regiunile montane și submontane, viscolul poate genera troienirea zăpezii pe drumuri, punând în dificultate circulația rutieră.

În București, cerul va fi variabil, cu înnorări mai pronunțate pe timpul nopții. Spre dimineață, există riscul apariției precipitațiilor mixte – ploaie, lapoviță sau ninsoare – care pot duce la formarea poleiului. Vântul va sufla slab și moderat, temperatura maximă va ajunge până la 2 grade, iar minima se va situa între -3 și -1 grad.