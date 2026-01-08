În următoarele zile, condițiile meteorologice severe, marcate de ninsori abundente și viscol, pun presiune pe infrastructura urbană și pe responsabilitățile legale ale celor care folosesc sau dețin imobile. Meteorologii au emis un Cod portocaliu de viscol puternic, cu rafale intense de vânt și vizibilitate redusă sub 50 de metri, valabil pentru mai multe județe ale țării, până în cursul acestei seri. În paralel, este în vigoare și un Cod galben de ninsori și intensificări ale vântului.

Aceste avertizări cresc riscul formării de polei și acumulări de gheața pe carosabil și pe trotuare, afectând direct deplasarea pietonilor. În astfel de situații, nu doar autoritățile sunt vizate de obligații, ci și cetățenii obișnuiți, aspect adesea ignorat sau interpretat greșit.

Percepția larg răspândită este că întreaga responsabilitate pentru curățarea trotuarelor revine primăriilor sau serviciilor de salubritate. Totuși, cadrul legal stabilește clar că această sarcină este împărțită între mai multe categorii de actori, fiecare cu atribuții precise.

Reglementările privind buna gospodărire a localităților sunt stabilite prin Ordonanța nr. 21/2002, act normativ care definește obligațiile și răspunderile autorităților administrației publice locale, ale instituțiilor publice, ale operatorilor economici, precum și ale persoanelor fizice și juridice.

Documentul este citat frecvent în perioadele cu vreme de iarnă, deoarece stabilește cadrul legal pentru intervențiile legate de zăpadă și gheața.

Potrivit ordonanței:

„Asigurarea și păstrarea curățeniei și ordinii pe teritoriul localităților, buna gospodărire a acestora și respectarea normelor de igienă constituie o obligație fundamentală a autorităților administrației publice locale, a instituțiilor publice, a operatorilor economici și a altor persoane fizice și juridice”.

În aplicarea acestor principii generale, autoritățile locale au responsabilitatea de a lua măsuri pentru prevenirea și combaterea poleiului și a înzăpezirii străzilor.

În același timp, instituțiile publice, firmele și persoanele fizice sunt obligate să îndepărteze zăpada și gheața de pe trotuarele aflate în dreptul imobilelor pe care le dețin sau le folosesc, precum și de pe locurile de parcare utilizate, în conformitate cu regulile stabilite de consiliile locale.

Actul normativ precizează și modul în care trebuie gestionată zăpada rezultată din aceste operațiuni. Depozitarea acesteia nu este permisă pe trotuare, în intersecții, pe spații verzi sau pe terenuri virane. În acest context, autoritățile locale au obligația de a colecta zăpada și gheața în maximum 12 ore de la finalizarea activităților de deszăpezire.

Pe lângă prevederile Ordonanței nr. 21/2002, Regulamentul-cadru de organizare a serviciului de salubrizare a localităților reia explicit obligația cetățenilor de a curăța zăpada și gheața de pe trotuarele din dreptul imobilelor în care locuiesc. Aceste norme completează cadrul legal și sunt aplicabile la nivel local, prin hotărâri ale consiliilor locale.

În situația în care aceste obligații nu sunt respectate, fapta este încadrată ca și contravenție și poate fi sancționată cu amendă. Nivelul sancțiunilor diferă de la o localitate la alta, deoarece cuantumul este stabilit prin hotărâri ale consiliilor locale sau județene, în funcție de specificul zonei.

De exemplu, în București, amenda pentru neîndepărtarea zăpezii și a gheții de pe trotuar poate ajunge până la 500 de lei, potrivit Anexei nr. 1 a Hotărârii nr. 120/2002 a Consiliului General al Municipiului București. Autoritățile locale pot aplica aceste sancțiuni în urma constatărilor făcute de poliția locală sau de alte structuri abilitate.

În perioadele cu fenomene meteo severe, respectarea acestor reguli devine esențială nu doar pentru evitarea amenzilor, ci și pentru reducerea riscurilor de accidente cauzate de gheața formată pe trotuare.