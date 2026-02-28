Datele centralizate de Delgaz Grid arată că, în doar șase săptămâni, s-au înregistrat 12 cazuri de intoxicații în județele Mureș, Bistrița-Năsăud, Alba, Timiș, Cluj și Neamț. Numărul total al victimelor – 26 – este comparabil cu cel înregistrat pe parcursul întregului an 2025.

Patru persoane au murit din cauza acumulării de monoxid de carbon în locuințe. În cele mai multe situații, cauza a fost legată de coșuri de fum obturate sau neetanșe, sisteme defecte de evacuare a gazelor arse, sobe fisurate sau utilizarea aragazului pentru încălzirea locuinței.

„În spatele acestor cifre îngrijorătoare se află copii, părinți, frați sau bunici, care au avut de suferit din cauza intoxicației cu monoxid de carbon. Toate aceste situații critice puteau fi evitate prin curățarea și repararea, cu ajutorul specialiștilor, a coșurilor de fum și a sistemelor de evacuare a gazelor arse. Nu lăsați la voia întâmplării siguranța și întreținerea instalațiilor interioare de utilizare, pentru că vă puneți viața în pericol”, spune Cristian Secoșan, director general al Delgaz Grid.

Unul dintre cazuri a implicat o instalație sigilată din cauza riscurilor identificate la coșul de fum. Proprietarii au rupt sigiliul și au utilizat în continuare instalația, iar incidentul s-a soldat cu intoxicație cu monoxid de carbon.

Întreținerea instalațiilor de utilizare a gazelor naturale revine clientului final. Coșurile de evacuare a gazelor arse fac parte din aceste instalații, iar responsabilitatea este clar stabilită prin lege.

„Întreţinerea, exploatarea şi repararea instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale revine clientului final, care răspunde pentru buna lor funcţionare. Coșurile de evacuare a gazelor arse fac parte din instalația de utilizare”, au precizat reprezentanții companiei pentru Capital.ro.

În cazul locuințelor individuale, coșurile de fum și hornurile trebuie verificate și curățate de cel puțin două ori pe an, obligatoriu o dată înainte de sezonul rece, iar operațiunile trebuie realizate de firme specializate sau coșari autorizați.

„Firmele autorizate de către Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), alese de clienții finali, care fac verificări și revizii ale instalațiilor de utilizare, au obligația legală să solicite proprietarului instalației documente, nu mai vechi de 30 de zile, din care să rezulte că au fost efectuate curăţarea şi verificarea coşurilor şi a canalelor de evacuare a gazelor de ardere”, au mai explicat reprezentanții Delgaz Grid pentru Capital.ro.

Dacă proprietarul nu poate face dovada curățării sau dacă se constată o evacuare defectuoasă a gazelor arse, alimentarea cu gaze a aparatului neconform este întreruptă.

În plus, verificarea tehnică periodică (la maximum doi ani) și revizia tehnică (la maximum zece ani) sunt obligații legale pentru proprietari și asociațiile de proprietari, iar acestea trebuie realizate exclusiv prin operatori economici autorizați de ANRE.

În mediul urban, cele mai frecvente pericole sunt legate de modificările neautorizate ale instalațiilor și de blocarea grilelor de ventilație.

„Utilizarea gazelor naturale este sigură, cu condiția respectării normelor de proiectare, execuție și exploatare. Cele mai multe incidente apar atunci când sunt ignorate regulile de bază – de exemplu, se fac modificări sau improvizații la instalațiile interioare de gaz de către personal neautorizat”, au declarat reprezentanții companiei pentru Capital.ro.

Astfel de intervenții pot genera scurgeri de gaz, iar acumulările pot duce la explozii. Un alt risc major îl reprezintă utilizarea aragazului pentru încălzire.

„Obturarea canalelor, grilelor sau orificiilor de ventilare are ca efect acumularea gazelor arse în interior, ceea ce duce la intoxicații cu monoxid de carbon. În cazul blocurilor de locuințe, obturarea canalului de fum de la un apartament duce la evacuarea gazelor arse în apartamentele de la etajele inferioare”, au subliniat reprezentanții companiei pentru Capital.ro.

Specialiștii atrag atenția că aragazul nu este conceput pentru încălzirea spațiilor și nu este racordat la un sistem de evacuare a gazelor arse.

„Încălzirea locuinței cu ajutorul aragazului prezintă riscuri majore întrucât arderea gazelor naturale consumă oxigenul din încăpere, pe de o parte, iar pe de altă parte, gazele rezultate prin ardere (dioxidul de carbon sau, și mai periculos, monoxidul de carbon) trebuie evacuate în exterior. Mașinile de gătit tip aragaz nu sunt racordate la un coș de evacuare a gazelor arse”, au explicat reprezentanții Delgaz Grid pentru Capital.ro.

În majoritatea cazurilor, intoxicațiile s-au produs noaptea, când aragazul a fost lăsat în funcțiune, iar orificiile de ventilare au fost obturate pentru a păstra căldura. În lipsa oxigenului suficient, arderea devine incompletă și produce monoxid de carbon, un gaz inodor, incolor și extrem de periculos, cu densitate apropiată de cea a aerului, ceea ce îi permite să se amestece uniform în încăperi.

„De regulă, orificiile de evacuare a gazelor arse erau obturate (pentru a nu pierde căldura), aragazul a fost lăsat să funcționeze pe timpul nopții, și ca urmare concentrația de oxigen din încăpere a scăzut prin arderea continuă a gazelor. În cazul în care nu există suficient oxigen pentru a asigura arderea completă a gazelor naturale, prin ardere rezultă în loc de dioxid de carbon, monoxidul de carbon”, mai spun reprezentanții companiei.

Orice aparat cu flacără deschisă trebuie supravegheat în permanență, inclusiv din cauza riscului de stingere accidentală a flăcării și acumulare de gaz.

Problemele instalațiilor sunt, de regulă, depistate în timpul verificărilor și reviziilor tehnice sau cu ocazia curățării coșurilor de fum.

„Eventualele probleme ce pot apărea la coșurile de fum sau la instalațiile interioare de utilizare a gazelor naturale se identifică cu ocazia verificărilor și reviziilor instalațiilor de utilizare a gazelor naturale din locuințe, precum și în timpul operațiunii de curățare și verificare a coșurilor de fum sau a sistemelor de evacuare a gazelor arse”, au spus cei de la Delgaz Grid.

În cazul intoxicației cu monoxid de carbon, simptomele includ greață, amețeli și dureri de cap.

„Victimele trebuie scoase imediat la aer curat și se contactează serviciul medical de urgență”, au transmis reprezentanții companiei pentru Capital.ro.

Compania recomandă și instalarea detectoarelor de monoxid de carbon în încăperile unde funcționează aparate alimentate cu gaz, acestea putând avertiza sonor asupra prezenței gazului toxic.

Mesajul specialiștilor este clar: respectarea regulilor de întreținere și apelarea la personal autorizat pot face diferența dintre o locuință sigură și o tragedie care ar fi putut fi evitată.