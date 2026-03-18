Spațiul din jurul blocurilor, fie că este vorba despre alei, trotuare, zone verzi sau parcări, intră în responsabilitatea celor care locuiesc acolo. În cele mai multe cazuri, această responsabilitate revine asociației de proprietari, care administrează părțile comune ale imobilului și, în anumite situații, terenul aferent.

Dacă terenul din jurul blocului se află în proprietatea sau în administrarea asociației, aceasta trebuie să se ocupe de întreținerea lui. Această obligație nu este una opțională, ci rezultă din regulile stabilite la nivel local și din responsabilitatea generală de administrare a imobilului.

Printre obligațiile principale ale asociației de proprietari se numără curățarea periodică a aleilor și a zonelor verzi, îndepărtarea deșeurilor și menținerea unui aspect îngrijit al împrejurimilor.

De asemenea, asociația trebuie să se ocupe de întreținerea spațiilor de joacă sau a zonelor de relaxare, precum și de tăierea vegetației necontrolate și îngrijirea gardurilor vii.

În sezonul rece, responsabilitățile includ curățarea zăpezii de pe trotuare și prevenirea formării gheții, pentru a reduce riscul de accidente. Aceste activități sunt realizate fie de personalul angajat al asociației, fie prin contractarea unor firme specializate, iar costurile sunt suportate de proprietari prin cheltuielile comune.

Atunci când aceste obligații nu sunt respectate, autoritățile locale pot interveni. Primăria sau poliția locală pot efectua controale și pot constata lipsa de întreținere a spațiului din jurul blocului.

În multe situații, asociația primește inițial un avertisment și un termen pentru remedierea problemelor. Dacă situația nu este corectată, se pot aplica sancțiuni.

Amenzile sunt stabilite prin hotărâri ale consiliilor locale și diferă în funcție de oraș. De regulă, acestea sunt aplicate asociației de proprietari, care răspunde legal pentru administrarea zonei. Ulterior, costurile pot fi acoperite din fondurile asociației, ceea ce înseamnă că sunt suportate indirect de locatari.

Lipsa întreținerii nu este doar o problemă de imagine. Spațiile murdare sau degradate pot favoriza apariția dăunătorilor și pot crea riscuri pentru siguranța locatarilor.

Trotuarele necurățate sau acoperite de gheață pot provoca accidente, iar responsabilitatea poate reveni celor care aveau obligația de a le întreține.

În același timp, aspectul neîngrijit al zonei poate influența negativ valoarea locuințelor și percepția asupra cartierului.