Incidentul a avut loc joi după-amiază, în jurul orei 17:45, când Dispeceratul Poliției Locale Sector 1 a primit un apel telefonic din partea unui cetățean care semnala depozitarea unor deșeuri pe domeniul public. Sesizarea viza o zonă din apropierea adresei Drumul Poiana Mierlei nr. 6.

În urma apelului, operatorii dispeceratului au trimis imediat un echipaj de Ordine Publică pentru verificări. Polițiștii locali au început să patruleze în zonă și pe străzile din apropiere pentru a identifica vehiculul implicat în transportul și abandonarea deșeurilor.

În urma verificărilor efectuate la fața locului, polițiștii locali au identificat autovehiculul suspect și au oprit șoferul pentru control. Din verificările efectuate de agenți a reieșit că acesta transporta mai multe piese de mobilier vechi și deteriorate.

Potrivit autorităților, conducătorul auto începuse deja să descarce obiectele pe domeniul public, fapt care reprezintă o încălcare a legislației privind gestionarea deșeurilor și protejarea spațiilor publice.

În urma constatării contravenției, șoferul a fost sancționat cu o amendă de 30.000 de lei, iar autovehiculul utilizat pentru transportul deșeurilor a fost confiscat.

Reprezentanții administrației locale atrag atenția că abandonarea deșeurilor pe domeniul public este o problemă tot mai frecventă în marile orașe și că astfel de fapte pot atrage sancțiuni severe.

Confiscarea autovehiculului și amenzile ridicate sunt măsuri menite să descurajeze depozitarea ilegală a deșeurilor și să protejeze spațiile publice.

Autoritățile subliniază că intervențiile rapide sunt posibile și datorită sesizărilor primite din partea cetățenilor.

„Cetăţenii sunt îndrumaţi să sune la 021/9540 pentru a reclama situaţii similare.”

Primăria Sectorului 1 reamintește că deșeurile provenite din lucrări de construcții sau obiectele voluminoase, cum sunt piesele de mobilier uzate, nu pot fi abandonate pe domeniul public.

Acestea sunt ridicate doar contra cost, în baza unui contract încheiat cu operatorul de salubrizare. Solicitările pentru ridicarea acestor deșeuri pot fi transmise la adresa de e-mail secretariatsalubritate@romprest.eu.

Pentru informații suplimentare, cetățenii pot apela și numărul de telefon 0752.166.380, unde pot primi detalii despre procedura de colectare a deșeurilor voluminoase.