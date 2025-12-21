Primul transport, format dintr-un camion cu masa de 90 tone, se va deplasa pe traseul PTF Nădlac II – A1 – A11 – DN – A1 – A10 – A3 – DEX4 – DN 1 – DN 1C – DN 17 – DN 17C – DN 17 – DN 2 – DN 2U – DN 15 – DN 12C – Bicaz, Bacău, iar cel de-al doilea, format dintr-un camion cu masa de 93,5 tone, se va deplasa pe ruta Cluj-Napoca – DN 1F – A3 – A10 – A1 – DN 66 – DN 6 – DN 65F – DEX12 – DN 65G – DN 65 – DN 65B – A1 – DN 61 – DN 7 – DNCB – DN 1 – Otopeni.

Transporturile vor fi însoţite de echipaje de poliţie rutieră.

„Recomandăm conducătorilor auto să respecte indicaţiile poliţiştilor rutieri şi să circule cu viteză adaptată condiţiilor de trafic şi de drum”, arată sursa citată.

Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale a publicat în transparență decizională un proiect care prevede majorarea salariului minim brut pe economie, măsură ce va avea efecte directe și asupra cuantumului amenzilor rutiere.

Conform propunerii, de la 1 iulie 2026 salariul de bază minim brut garantat în plată ar urma să urce de la nivelul actual de 4.050 de lei la 4.325 de lei pe lună, fără a include sporuri sau alte adaosuri. Creșterea, deși moderată, este gândită să păstreze legătura tradițională dintre venitul minim și sistemul de sancțiuni contravenționale.

Datele oficiale arată că, în prezent, peste 831.000 de angajați sunt plătiți cu salariul minim brut, reprezentând aproximativ 14,6% din totalul salariaților activi. Odată cu noua majorare, numărul celor care vor beneficia direct de creșterea salariului minim este estimat la circa 1,75 milioane de persoane.

În România, valoarea punctului de amendă este stabilită ca procent din salariul minim brut, respectiv 5%. În prezent, un punct-amendă este de 202,5 lei. Odată cu noul prag salarial, acesta va ajunge la aproximativ 216,2 lei, dacă nu vor interveni alte schimbări legislative până atunci.

Pe această bază, sancțiunile din Codul rutier se vor recalcula astfel: