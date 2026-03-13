Direcția Regională Drumuri și Poduri (DRDP) Craiova a informat că măsura este luată pentru continuarea lucrărilor de stabilizare a versanților, menite să crească siguranța participanților la trafic.

Lucrările includ montarea de plase și bariere de retenție pe versant, rănguirea și îndepărtarea blocurilor de rocă, montarea de ancore și stabilizarea taluzului drumului. Restricția vizează sectorul dintre Călimănești (kilometrul 198+200) și Câineni (kilometrul 233+200) și este valabilă zilnic, de luni până sâmbătă, între orele 8:00 și 17:30.

Pentru autovehiculele de tonaj mare, rutele ocolitoare recomandate sunt: București – A3 – Ploiești – DN 1A – Brașov – DN 1 – Veștem și București – A1 – Pitești – DN 7 – Râmnicu Vâlcea – DN 67 – Târgu Jiu – DN 66 – Simeria. Restricțiile au scopul de a preveni accidentele și de a asigura siguranța traficului pe acest sector montan afectat de instabilitatea versanților, potrivit informațiilor transmise de DRDP Craiova.

Amintim că Senatul României a adoptat anterior un proiect de lege care ar putea scuti definitiv șoferii de camioane de mare tonaj de obligația de a efectua operațiuni de încărcare și descărcare a mărfurilor. Responsabilitatea manipulării mărfii va reveni exclusiv clienților, expeditorilor sau intermediarilor, iar încălcarea acestei prevederi va fi sancționată cu amenzi de până la 30.000 de lei. Orice încercare de a obliga șoferii să manipuleze marfa va fi considerată ilegală, iar clauzele din contracte, instrucțiunile interne sau solicitările care încalcă această interdicție vor fi nule de drept.

Beneficiarul, furnizorul sau intermediarul va prelua atât responsabilitatea logistică, cât și respectarea normelor de sănătate și securitate în muncă. Inspecția Muncii va avea dreptul să solicite documente și să efectueze controale atât la sediile firmelor, cât și la rampele de încărcare și descărcare. Totuși, legea prevede excepții pentru transporturi specializate unde manipularea mărfii face parte integrantă din serviciu, cum ar fi transportul de mărfuri vrac, transportul de combustibil, transportatorii de vehicule și transportul de animale vii.