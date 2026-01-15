Chisăliță subliniază că oferirea a doar 150 de euro pe an pentru facturi de 1.300 de euro unui om cu venit lunar de 250 de euro nu reprezintă politică socială, ci doar cosmetizare bugetară peste o sărăcie reală.

„În orice ţară civilizată există o regulă nescrisă: dacă eşti sărac, statul nu are voie să te lase în frig şi întuneric. În România, această regulă a fost nu doar ignorată, ci inversată. Există un test simplu prin care putem vedea dacă un stat este cu adevărat social: întrebarea nu este cât de mare este preţul la energie, ci cât din venitul unui om sărac este înghiţit de factura la gaz şi electricitate”, afirmă Dumitru Chisăliţă într-o analiză a Asociaţiei Energia Inteligentă (AEI).

Președintele AEI, Dumitru Chisăliță, consideră că diferențele dintre Grecia și România sunt „devastatoare”. El arată că în Grecia indemnizația socială minimă ajunge la aproximativ 9.600 de euro pe an, în timp ce cheltuielile medii pentru gaze și electricitate se ridică la circa 1.800 de euro anual. În aceste condiții, statul grec sprijină consumatorii vulnerabili, putând acoperi până la 100% din aceste costuri.

„Cu alte cuvinte, un cetăţean grec sărac nu este condamnat să aleagă între hrană şi încălzire”, afirmă Chisăliţă.

Dumitru Chisăliță, președintele AEI, subliniază că, spre deosebire de Grecia, realitatea din România este „opusă”. O persoană singură care primește indemnizație socială minimă trăiește cu aproximativ 1.281 lei pe lună (circa 3.000 de euro anual), iar facturile la gaze și electricitate pentru un apartament cu două camere ajung la aproape 1.257 de euro pe an.

„Ajutorul oferit de stat? Aproximativ 150 de euro pe an. Rezultatul, statul român acoperă doar 12% din factura energetică a unui om care trăieşte deja sub pragul sărăciei. Restul de aproape 1.100 de euro trebuie să fie plătit dintr-un venit anual de doar 3.000 de euro. Asta înseamnă că un român sărac ajunge să cheltuie peste o treime din tot venitul său doar pe energie. În Grecia, un om aflat în situaţie similară este protejat tocmai de acest colaps financiar”, precizează Chisăliţă.

Acesta spune că Guvernul român „pretinde” că apără populaţia prin „plafonarea preţurilor”.

„În realitate, această politică este o politică pentru cei 80% din consumatori, care nu sunt deloc vulnerabili, şi nu pentru cei săraci. Preţul plafonat este, de multe ori, foarte apropiat de cel din piaţă, ajutorul real pentru cei vulnerabili este simbolic. Plafonarea nu îi protejează pe săraci – îi ajută pe consumatorii bogaţi”, susţine Chisăliţă.

Președintele AEI subliniază că, în Grecia, statul pleacă de la principiul simplu că energia reprezintă „un bun esențial”.