Poliția Română, prin Centrul Infotrafic, a anunțat vineri dimineață că circulația se desfășoară fără blocaje pe drumurile naționale și pe autostrăzi, nefiind raportate incidente rutiere sau probleme cauzate de vreme. Totuși, în zone din județele Alba, Cluj, Harghita, Mureș și Suceava, șoferii se confruntă cu ceață densă, care reduce vizibilitatea sub 200 de metri, iar pe alocuri chiar sub 50 de metri. Aceste condiții pot favoriza apariția poleiului și a depunerilor de chiciură, potrivit informării oficiale.

„În municipiul Bucureşti şi în judeţele Braşov, Buzău, Dâmboviţa, Ialomiţa şi Ilfov sunt semnalate ninsori uşoare, traficul rutier desfăşurându-se în condiţii de iarnă. În aceste zone se intervine cu utilaje pentru asigurarea fluenţei circulaţiei”, a precizat sursa citată.

Circulația se desfășoară în condiții bune pe principalele drumuri naționale și autostrăzi din țară, inclusiv pe A1, A2, A3 și A7, precum și pe DN1 Ploiești–Brașov și DN7 Pitești–Sibiu. Carosabilul este în mare parte umed, însă vizibilitatea este bună, iar valorile de trafic se mențin în limite normale.

Pentru a preveni evenimentele rutiere, polițiștii îi sfătuiesc pe șoferi să circule cu prudență, să adapteze viteza la condițiile meteo, să se asigure că au o vizibilitate corespunzătoare prin toate geamurile mașinii, să folosească sistemele de dezaburire și luminile de ceață, să păstreze o distanță mai mare față de celelalte vehicule și să evite manevrele periculoase. De asemenea, oprirea pe benzile de circulație sau pe banda de urgență a autostrăzilor este descurajată.

19 – 26 ianuarie: Frig accentuat și precipitații reduse

În această perioadă, temperaturile vor fi mai scăzute decât media obișnuită pentru finalul lunii ianuarie în toată țara, cu un frig mai pronunțat în regiunile nordice. În ceea ce privește precipitațiile, acestea vor fi mai puține decât normalul climatologic la nivel național.

26 ianuarie – 2 februarie: Vreme rece, cu diferențe regionale

Valorile termice medii vor rămâne sub cele specifice începutului de februarie în toate zonele, în special în nord-est. Precipitațiile vor fi mai reduse în zonele montane, ușor peste normal în sud-vest, iar în restul țării se vor menține la niveluri apropiate de media perioadei.

2 – 9 februarie: Temperaturile rămân scăzute

Întreg teritoriul României va fi afectat de temperaturi mai mici decât cele normale pentru acest interval. Cantitățile de precipitații se vor situa, în general, în limitele obișnuite pentru această perioadă a anului.

9 – 16 februarie: Frig persistent și precipitații normale

Media temperaturilor va continua să fie sub valorile caracteristice acestei săptămâni de februarie în toată țara. Regimul de precipitații va rămâne apropiat de cel normal la nivel național.